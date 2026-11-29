Washington Post : l’Iran a utilisé le service Starlink pour cibler les forces américaines

Le Washington Post a rapporté samedi que l’Iran avait utilisé le service internet par satellite Starlink de SpaceX pour lancer des attaques contre les forces américaines pendant la guerre américano-israélienne contre l’Iran.

Le rapport, citant deux sources proches des discussions internes de l’entreprise, indique que le PDG de SpaceX, Elon Musk, était furieux lorsqu’il a appris l’existence de deux cas d’utilisation non autorisée de Starlink, et son équipe a conclu que ces deux cas étaient liés aux efforts iraniens contre les forces américaines.

L’une des sources a indiqué au journal que Musk avait également été informé que l’armée américaine avait utilisé des drones unidirectionnels avec la version militaire de Starlink, le StarShield, mais dans le cadre d’un plan moins coûteux destiné aux opérations terrestres.

Le journal a rapporté qu’un rapport confidentiel adressé au secrétaire à la Guerre, Pete Hegseth, évoquait l’utilisation du système Starlink par l’armée iranienne.

Mais le département américain a déclaré dans un communiqué à Reuters qu’il n’était « pas au courant du rapport soumis à ce sujet ».

L’utilisation de Starlink dans des zones de conflit géopolitique et sous contrôle du gouvernement américain, ainsi que son utilisation par des entités soumises à des sanctions américaines, a suscité une attention considérable dans le contexte des guerres en cours en Ukraine et en Iran.

Starlink ne possède pas de licence pour opérer en Iran, mais Musk a précédemment déclaré que le service y était actif.

Le gouvernement iranien a imposé des contrôles stricts sur l’accès à Internet depuis le début du conflit actuel entre les États-Unis et Israël et l’Iran fin février

Source : Médias