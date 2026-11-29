Mufti Qabalan : le Liban a besoin d’une gestion nationale à la hauteur de la catastrophe régionale et internationale qui menace le Liban

Le mufti jaafari, Cheikh Ahmad Qabalan, a déclaré que le Liban a besoin de la part des dirigeants d’une gestion nationale et une solidarité à la hauteur de la catastrophe régionale et internationale qui menace l’existence même du Liban »

« Le pays est à vif, la réalité des risques s’accroît fortement, l’indice de sécurité nationale s’effondre et la coexistence est en danger imminent », a-t-il averti dans une déclaration publiée dimanche, accusant l’administration politique, « d’attiser les tensions internes dans le cadre de réglementations et de documents américano-sionistes qui ciblent les fondements mêmes de la survie du Liban. »

Texte de la déclaration publiée par cheikh Ahmad Qabalan :

« À ceux qui se soucient du Liban, je dis : nous sommes un pays fondé sur le consensus national, une alternative au fléau des compromis perfides. Aujourd’hui, nous avons un besoin urgent d’un consensus national global, une alternative à tout accord destructeur, car tout accord porte en lui les germes de la guerre, de l’inimitié, de la paralysie et une atteinte aux fondements mêmes du Liban.

Le pouvoir exécutif et son chef sont tenus, dès aujourd’hui et avant demain, d’apporter une réponse nationale providentielle, exempte de toute obligation partisane ou personnelle, car la situation actuelle place le Liban sur la voie des barricades et des tranchées.

Le danger réside dans la montée de la haine sectaire et son instrumentalisation politique, financière, sociale et sécuritaire. Le pouvoir, à cet égard, est fermement condamné, car il place le pays et le fonctionnement de l’État au cœur des accords internationaux et des jeux de pouvoir étrangers, loin des dangers qui menacent de déchirer le Liban.

Ce qu’il faut, c’est une administration nationale de secours et une vision stratégique urgente pour comprendre la réalité du pays, le discours de la folie sectaire, la propagande de la presse sioniste et les foyers de sédition qui empoisonnent l’intérieur du Liban avec toutes sortes de d’intoxication politique, sécuritaire, judiciaire, sociales et médiatique, au milieu d’une région en proie aux flammes et d’un monde souffrant de l’effondrement du pouvoir international et régional de Washington.

Aujourd’hui, le pays est à vif, la réalité des risques s’accroît fortement, l’indice de sécurité nationale s’effondre et la coexistence est en danger imminent, tandis que l’administration politique, en tant que garante nationale, ne fait qu’attiser les tensions internes dans le cadre de réglementations et de documents américano-sionistes qui ciblent les fondements mêmes de la survie du Liban.

Le plus grave est que tout cela se produit dans un contexte d’hémorragie financière, d’effondrement économique, de corruption généralisée, de chaos, de folie et d’un tsunami de crimes qui frappent au cœur même de la capacité du Liban à survivre. La nouvelle catastrophe est liée au phénomène de la nouvelle mainmise sur le Liban. Nous sommes confrontés à une minorité fortunée, aux investissements stratégiques, qui accapare toutes les richesses et le potentiel du pays, tandis que la majorité, appauvrie, suffoque sous le poids de la pauvreté, du pillage, de l’extorsion, de la corruption, du chômage, de l’inflation galopante, du chaos généralisé des marchés et de la paralysie de l’État, qui frappe de plein fouet les fondements mêmes du pays et de son peuple.

Face à cette nécessité existentielle, je dis à l’élite politique et au pouvoir en place : nous exigeons une gestion nationale et une solidarité libanaise à la hauteur de la catastrophe régionale et internationale qui menace l’existence même du Liban, et non un État régi par des tractations secrètes et des réglementations étrangères. Sinon, le pays périra. La solution réside entre les mains du pouvoir exécutif et du Président de la République, car les autres restent à l’écart. »

Source : Médias