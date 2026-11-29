Raid saoudien sur le port Ras Isa. Sanaa menace les ports saoudiens. Riyad évoque un plan de paix sous l’égide l’ONU

Des médias proches de Sanaa ont fait état d’une attaque saoudienne contre le port yéménite Ras Isa situé le long de la mer Rouge, après que la coalition dirigée par l’Arabie saoudite a ordonné dimanche son évacuation des civils d’un port contrôlé par Sanaa.

« Le commandement des forces conjointes de la coalition demande aux civils d’évacuer le port de Ras Isa (…) pour leur sécurité », a écrit sur X le porte-parole de la coalition, le général Turki al-Malki.

En réponse à l’ordre d’évacuation, les forces de Sanaa ont menacé de frapper les ports saoudiens, dont celui de Jeddah, situé sur la mer Rouge.

« Le port de Jeddah ainsi que tous les ports saoudiens ennemis situés le long de la côte de la mer Rouge seront pris pour cible par nos forces », a écrit sur X le porte-parole militaire des forces de Sanaa le général Yahya Saree.

Dans un communiqué, il a averti les employés et les travailleurs de ces ports et des environs de les évacuer immédiatement et de s’en éloigner, et ont appelé toutes les compagnies maritimes à évacuer sans délai leurs navires de ces ports.

Cinq opérations anti saoudiennes

Ce dimanche, le porte-parole des forces de Sanaa a par ailleurs annoncé que ces dernières ont mené cinq opérations d’envergure contre l’Arabie saoudite, a rapporté la chaine de télévision de Sanaa al-Masirah.

Elles ont ciblé l’aéroport international Khalid, deux radars dans les régions d’Abha et de Khamis Mushait, des ressources pétrolières et gazières saoudiennes dans la raffinerie de Jizan et l’usine de gaz de Hawiyah dans la province orientale, ainsi que les centrales électriques de Shuqaiq et de Jizan. Toutes ces opérations ont provoqué des incendies généralisés et des dégâts importants et directs, selon Saree.

Plan de paix soutenu par l’ONU

Par ailleurs, le général de division Turki al-Maliki, a déclaré que « la guerre au Yémen pourrait prendre fin demain si les Houthis acceptaient une feuille de route pour un plan de paix soutenu par l’ONU », tout en mettant en garde contre toute atteinte à la ville d’Aden.

Al-Maliki a déclaré à Reuters que Riyad avait tracé une « ligne rouge » autour d’Aden, la capitale temporaire du gouvernement yéménite pro saoudien, avertissant que la coalition ferait tout ce qu’il fallait pour protéger la ville côtière alors que les combattants d’Ansarullah s’en approchaient.

Al-Maliki a souligné qu’une solution politique reste la meilleure option pour mettre fin au conflit, mais il a insisté sur la nécessité de continuer à soutenir militairement le gouvernement d’Aden pour atteindre ses objectifs, notant que ce dernier admet l’existence de lacunes au niveau tactique et exprimant l’espoir qu’elles seraient comblées.

Samedi, Média militaire yéménite, tribune médiatique des forces de Sanaa a diffusé des images de la bataille au cours de laquelle les factions pro saoudiennes ont été délogées des derniers sites et hauteurs du district d’Al-Mudharabah et de Ras Al-Arah dans le gouvernorat de Lahij.

Samedi soir, le ministère de la Santé de Sanaa a fait état de 32 civils tués et blessés à la suite de raids saoudiens au cours des dernières 24 heures dans la capitale et les gouvernorats de Taëz, Saada et Sanaa. Ce qui porte le bilan des victimes depuis le début de l’escalade en juillet à 525 martyrs et 1 082 blessés.

Source : Médias