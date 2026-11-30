Ayatollah Khamenei ordonne une « refonte radicale » de l’appareil de renseignement iranien

Le président de l’Assemblée consultative islamique iranienne, Mohammad Bagher Ghalibaf, a annoncé que le guide suprême, l‘ayatollah Mojtaba Khamenei, avait ordonné une « refonte radicale » du système de renseignement iranien.

Ghalibaf a déclaré dans une vidéo publiée via Telegram que le gouvernement ne devrait pas tarder à nommer un ministre permanent une fois que le Conseil des gardiens aura approuvé la législation visant à réformer le ministère du Renseignement.

Il a ajouté que le Parlement iranien avait initialement demandé au gouvernement de soumettre un projet de loi sur la restructuration du ministère du Renseignement, mais qu’il avait pris le relais en raison des retards survenus.

Les membres du conseil ont approuvé aujourd’hui les dispositions générales du projet de loi et ont commencé à examiner les dispositions visant notamment à élargir les critères d’admissibilité au poste de ministre du Renseignement.

Les médias d’État iraniens ont rapporté que les critères de sélection incluraient des candidats non religieux, titulaires d’une maîtrise et possédant une expérience et des connaissances en matière de renseignement, ainsi qu’au moins dix ans d’expérience à un poste de direction intermédiaire ou supérieur, en plus des candidats qualifiés en ijtihad, c’est-à-dire en raisonnement juridique islamique indépendant.

Le ministre iranien du Renseignement, Esmail Khatibzadeh, a été tué lors d’une frappe aérienne israélienne le 18 mars dernier, et aucun successeur n’a encore été nommé. Avant d’accéder à ses fonctions ministérielles en août 2021, M. Khatibzadeh avait travaillé au cabinet de l’ancien Guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, qui est tombé en martyr le 28 février 2026, à la suite de frappes aériennes conjointes menées par Israël avec le soutien des États-Unis.

Les autorités iraniennes ont exécuté plusieurs personnes condamnées à mort pour espionnage au profit du Mossad israélien entre 2025 et 2026

Source : Médias