La coalition d’Eisenkot rejette la proposition de Netanyahu : Nous ne lui faisons pas confiance

Le chef du parti israélien Yashar, Gadi Eisenkot, a minimisé les chances de former un gouvernement d’union nationale avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu, après s’être entretenu pendant deux heures avec lui à Tel Aviv aujourd’hui.

La rencontre de dimanche est la deuxième entre les deux hommes ce mois-ci, mais la première était présentée comme une réunion d’information sur la sécurité pour Eisenkot.

Dans une déclaration conjointe publiée aujourd’hui, Netanyahu et Eisenkot ont indiqué que la discussion « était pragmatique et que les deux parties ont cherché à surmonter leurs divergences fondamentales », sans entrer dans les détails.

Plus tard, la chaîne israélienne Channel 12 a indiqué qu’aucune autre réunion n’était prévue et a cité Eisenkot disant à Netanyahu : « Je suis engagé envers mes partenaires du bloc (parlementaire). Vous pourrez nous rejoindre une fois le gouvernement formé. »

Plus tôt dans la journée, de hauts responsables du Camp du changement israélien ont rejeté la proposition de Netanyahu de former un gouvernement d’union nationale avec une alternance au poste de Premier ministre avec le chef du parti Yashar, Gadi Eisenkot, soulignant leur manque de confiance en Netanyahu.

Le site web hébreu Walla a cité de hauts responsables du camp qui ont déclaré que la proposition est « hors de propos, nous ne faisons pas confiance à Netanyahu et il n’y a aucune intention de former un gouvernement d’union nationale ou de faire tourner le poste de Premier ministre ».

D’autres responsables du camp ont ajouté que Netanyahu et son entourage se méprennent sur la position d’Eisenkot s’ils pensent pouvoir lui présenter une offre qu’il ne pourra pas refuser.

Ils ont souligné qu’Eisenkot « ne sera pas impressionné par l’idée de rotation ; là n’est pas la question. Ce qui compte pour lui, c’est d’instaurer un véritable changement. »

Source : Médias