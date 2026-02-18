Sanaa met en garde contre toute agression : Nous sommes prêts à la confrontation

Le chef par intérim du gouvernement de Sanaa, Mohammed Muftah, a tenu « le régime saoudien pleinement responsable, mardi, des conséquences et des atrocités de son agression et de son blocus, qui dure depuis plus d’une décennie ».

Muftah a mis en garde toute partie, intérieure ou extérieure, « contre toute aventure ou agression contre le Yémen »’, déclarant : « Nous sommes pleinement préparés et prêts à la confrontation. »

Il a également mis en garde contre « toute assimilation de la permissivité et de la normalisation à la souffrance et aux crimes ».

Il a indiqué que la poursuite des massacres et des profanations de lieux saints en toute impunité constitue une catastrophe majeure qui « menace notre avenir », et que ce qui se passe aujourd’hui en Palestine « aura des répercussions ailleurs demain ».

Muftah a affirmé « sa pleine solidarité avec le peuple palestinien et les peuples du monde arabe face à l’agression sioniste-américaine ».

Source : Médias