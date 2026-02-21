Un vote possible au Congrès pour empêcher Trump d’attaquer l’Iran sans autorisation

Le Congrès américain pourrait voter la semaine prochaine une résolution visant à empêcher le président Donald Trump de lancer une attaque contre l’Iran sans autorisation législative, dans un contexte de renforcement des forces armées américaines.

Des membres du Congrès, y compris certains républicains proches de Trump ainsi que des démocrates, ont tenté à plusieurs reprises d’adopter des résolutions empêchant Trump d’entreprendre une action militaire contre des gouvernements étrangers sans autorisation législative, mais sans succès.

La Constitution américaine stipule que « le pouvoir de déclarer la guerre et d’envoyer des troupes au combat appartient au Congrès, et non au président, sauf pour des attaques limitées liées à la sécurité nationale ».

Reuters a rapporté la semaine dernière que « l’armée américaine se prépare à l’éventualité d’opérations pouvant durer plusieurs semaines si Trump ordonne une attaque ».

Les républicains, qui soutiennent Trump, détiennent une courte majorité au Sénat et à la Chambre des représentants, mais ils ont bloqué les résolutions, arguant que « le Congrès ne devrait pas restreindre les pouvoirs du président en matière de sécurité nationale.

Dans ce contexte, le sénateur démocrate Tim Kaine (Virginie) et le sénateur républicain Rand Paul (Kentucky) ont présenté fin novembre une résolution au Sénat visant à empêcher toute « action hostile » contre l’Iran, sauf autorisation explicite par une déclaration de guerre du Congrès.

« Si certains de mes collègues sont favorables à la guerre, ils devraient avoir le courage de voter pour et d’en rendre compte à leurs électeurs, au lieu de se cacher », a déclaré M. Kaine dans un communiqué ce Vendredi.

Un collaborateur de M. Kaine a indiqué « qu’aucun calendrier n’a encore été établi pour le débat au Sénat sur cette décision ».

À la Chambre des représentants, le républicain Thomas Massie (Kentucky) et le démocrate Ro Khanna (Californie) ont annoncé leur intention de soumettre une résolution similaire au vote la semaine prochaine.

« Les conseillers de Trump affirment qu’il y a 90 % de chances d’attaques contre l’Iran », a écrit M. Khanna sur X, notant » il ne peut pas le faire sans l’approbation du Congrès. »

Source : Médias