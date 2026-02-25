Le roi Abdallah II : La Jordanie ne tolérera aucune violation de son espace aérien et ne sera pas un champ de bataille

Le roi Abdallah II de Jordanie a souligné mardi que son pays « ne tolérera aucune violation de son espace aérien et ne deviendra pas un champ de bataille », appelant « au dialogue et à des solutions politiques pour éviter une nouvelle escalade dans la région »’.

Ces propos ont été tenus lors de sa rencontre avec des membres de l’Association de la presse jordanienne au palais Al-Husseiniya à Amman, selon un communiqué de la Cour royale.

Concernant l’évolution de la situation entre l’Iran et les États-Unis, le roi Abdallah a insisté sur le fait que « le dialogue est la voie à suivre pour éviter une escalade », ajoutant que « la Jordanie ne tolérera aucune violation de son espace aérien et ne deviendra pas un champ de bataille ».

Il a conclu : « La sécurité du Royaume et la sûreté de ses citoyens sont primordiales. »

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions géopolitiques régionales, suite aux menaces répétées d’une intervention militaire américaine contre l’Iran, alors qu’une nouvelle série de pourparlers américano-iraniens est prévue jeudi prochain à Genève.

Un responsable a déclaré plus tôt au site d’information américain Axios que « l’administration du président américain Donald Trump et l’Iran pourraient également discuter de la possibilité de parvenir à un accord intérimaire avant de conclure un accord nucléaire complet ».

Source : Médias