L’Iran surveille tous les mouvements américains dans la région. 300 avions de chasse et militaires présents.

Une source sécuritaire iranienne a indiqué pour le site web de la chaine qatarie Al Jazeera que l’Iran surveille tous les mouvements américains dans la région, y compris le déploiement d’avions de chasse dans des bases situées en Jordanie.

La source a expliqué que les mouvements américains dans la région – actuellement – ​​se divisent en deux types : le premier est de nature opérationnelle, tandis que la seconde relève des mouvements de routine.

Il a souligné que « les scénarios d’une confrontation américano-iranienne seront complexes et variés », notant que « l’Iran place la diplomatie avec les pays de la région en tête de ses priorités et espère que ces pays ne permettront pas aux États-Unis d’exploiter leurs territoires ».

Selon des données aéronautiques en accès libre, indique Al Jazeera net les États-Unis ont envoyé plus de 300 avions de chasse et avions militaires dans les bases du Commandement central américain dans la région du Moyen-Orient .

De plus, la région dispose de deux groupes aériens embarqués sur les porte-avions USS Abraham Lincoln et USS Gerald R. Ford.

L’arsenal américain dans la région comprend une large gamme d’aéronefs, à savoir :

Premièrement : les avions de chasse, qui représentent 70 % des forces :

84 avions de chasse F-18 E/F.

36 avions de chasse F-15E.

48 avions de chasse F-16 C/CG/CM.

42 avions de chasse F-35 A/C.

Deuxièmement : Avions de mission spéciale et de soutien (constituant 30 % des effectifs) :

18 avions de guerre électronique EA-18G Growler.

12 avions d’appui aérien rapproché A-10C Thunderbolt.

5 avions de communication aéroportés E-11A sur le champ de bataille.

6 avions de détection et de contrôle aérien E-3 Sentry (AWACS).

Avion ravitailleur et avion de mission spéciale.

Les données ne montrent aucun mouvement des bombardiers B-2 utilisés par les États-Unis lors de leurs attaques contre l’Iran en juin 2025.

Le renforcement militaire américain au Moyen-Orient est décrit comme le plus important du genre depuis 2003, au moment même où Washington laisse entendre la possibilité d’une action militaire contre l’Iran pour le contraindre à abandonner ses programmes nucléaires et balistiques ainsi que ses « alliés dans la région ».

Médias : Inquiétudes de Keane

Selon CNN, citant des sources bien informées, Le chef d’état-major interarmées américain le général Dan Keane, a exprimé ses inquiétudes quant à l’ampleur et à la complexité d’une éventuelle mission militaire contre l’Iran, ainsi que sur la possibilité de pertes américaines.

Le réseau a révélé dans son reportage des divergences au sein de l’administration américaine concernant la gestion de la situation en Iran, et qu’il a présenté une évaluation prudente de l’option d’une guerre à grande échelle contre l’Iran, mettant en garde contre les risques de voir les États-Unis s’enliser dans un conflit régional prolongé qui pourrait aller au-delà du ciblage du programme nucléaire iranien et épuiser les capacités militaires américaines à un moment où Washington doit faire face à d’autres engagements militaires.

Selon le rapport, les évaluations de l’establishment militaire diffèrent sur certains points de la rhétorique politique du président Donald Trump et du secrétaire à la Défense Pete Hegseth, qui ont exprimé leur volonté d’utiliser la force si la voie diplomatique échoue, alors que le renforcement militaire américain au Moyen-Orient se poursuit.

Selon ce réseau, le débat interne reflète la difficulté de choisir la prochaine stratégie américaine envers l’Iran, entre l’option d’une escalade militaire ou la poursuite d’une voie de négociation pour limiter son programme nucléaire.

Le Washington Post rapporte pour sa part qu’il a également évoqué les pénuries d’armements clés et le soutien limité des alliés comme des facteurs de risque majeurs pour toute opération et pour le personnel américain.

Trump a démenti ces informations dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, les qualifiant de « 100 % fausses », et accusant les « médias de fausses nouvelles ».

