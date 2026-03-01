Sayyed al-Houthi sur l’agression contre l’Iran : Nous agirons en fonction de l’évolution de la situation

Le chef du mouvement Ansarullah au Yémen, sayyed Abdel-Malik al-Houthi, a annoncé ce samedi que « dans le cadre de notre solidarité avec l’Iran et de notre vigilance face à toute évolution de la situation, nous mènerons diverses actions ».

Dans un discours relatif aux récents événements et à l’agression américano-israélienne contre l’Iran, sayyed al-Houthi a ajouté que cette agression s’inscrit dans la volonté d’« Israël » de contrôler la région et de réaliser l’objectif d’expansion sioniste connu sous le nom de « Grand Israël ».

Sayyed al-Houthi a souligné que l’agression américano-israélienne contre l’Iran « est une agression contre un pays musulman sans aucune justification ».

Sayyed al-Houthi a déclaré que « l’Iran, ses courageux et vaillants Gardiens de la révolution et son armée courageuse accomplissent leur devoir sacré de jihad en affrontant leurs ennemis de toutes leurs forces».

Sayyed al-Houthi a noté que « la position iranienne est ferme, fondée sur une foi et une détermination inébranlable, ainsi que sur une large prise de conscience de l’opinion publique. Elle fait face à une agression brutale, arrogante et oppressive qui n’a absolument aucun droit d’agir ainsi contre le peuple iranien. »

Sayyed al-Houthi a insisté sur « l’importance de la solidarité des médias avec la République islamique, notamment face aux agissements de certains organes de presse prosionistes ».

Sayyed al-Houthi a affirmé que « certains médias prosionistes tentent de se rallier à l’agression sioniste-américano-israélienne par la guerre psychologique. »

Source : Médias