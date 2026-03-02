lundi, 02/03/2026   
    Le ministère de la Santé a rendu compte ce lundi, dans un bilan encore provisoire de 31 martyrs, dont 20 dans la banlieue sud de Beyrouth et 11 au sud du Liban. Il y a eu 149 blessés : 91 dans la banlieue sud et 58 dans le sud.

