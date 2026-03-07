Combats frontaux entre les résistants et les soldats ennemis, à l’Est et au Sud du Liban. Tentative de descente israélienne à Nabichite.

Au Liban, des combats ont été signalé presque simultanément dans les localités d’al-Khiam au sud au pays, et Nabichite dans la Békaa à l’est.

Dans cette dernière, Les combattants de la Résistance islamique ont affronté une tentative de débarquement israélienne, ont rapporté des sources d’al-Manar.

La Résistance islamique a publié un communiqué dans lequel elle a expliqué ce qu’il s’est passé :

« Le vendredi 6 mars 2026 à 22h30, les combattants de la Résistance islamique ont repoussé une tentative d’infiltration menée par quatre hélicoptères israéliens ennemis en provenance de Syrie. Ces hélicoptères ont déposé des fantassins au niveau du triangle formé par les localités montagneuses de Yahfoufa, Khraibeh et Maaraboun.

Les fantassins ennemis ont progressé vers le quartier est de Nabichite (quartier d’Al Choukor ). arrivés au cimetière À 11h30, ils ont été pris à partie par un groupe de combattants de la Résistance islamique équipés d’armes légères et moyennes.

L’affrontement s’est intensifié après que les forces ennemies ont été repérées. L’ennemi a alors déclenché un feu nourri, comprenant une quarantaine de frappes aériennes, menées par avions et hélicoptères, afin d’assurer le retrait de leurs fantassins de la zone d’engagement. Parallèlement, l’artillerie de la Résistance a effectué des tirs concentrés avec des armes appropriées sur le périmètre de la zone d’engagement et le long de la voie de repli des forces ennemies, tandis que les habitants des villages voisins participaient à l’appui-feu. »

Dans la journée, la localité de Nabichite avait l’objet d’une vingtaine de raids aériens israéliens qui ont causé des dizaines de martyrs et de blessés.

Ron Arad

Des médias libanais citant des sources dans la Bekaa ont rapporté un récit concernant le contexte de la tentative de débarquement israélienne à Nabichite : les soldats d’occupation auraient tenté d’atteindre le cimetière Al Choukor, à la recherche du corps du pilote israélien disparu Ron Arad, depuis les années 80 du siècle dernier. Ce qui est probablement la raison qui a incité le Mossad, il y a plusieurs mois à enlever le capitaine de l’armée libanaise à la retraite Ahmed Choukor de la Sûreté générale afin d’obtenir des informations sur son sort.

Combats avec la force Radwan

Au sud du Liban, les médias israéliens ont rapporté que des combattants de l’unité Radwan du Hezbollah ont affronté une tentative d’incursion des forces israéliennes dans la localité d’al-Khiam.

D’après les informations disponibles, des affrontements directs ont éclaté dans la zone, les résistants repoussant l’offensive israélienne à l’aide d’engins explosifs improvisés et de missiles antichars Kornet.

Les médias israéliens ont indiqué que « l’incident est très grave et l’armée israélienne a été incapable d’exfiltrer l’unité des forces spéciales assiégée ».

17 opérations

Entre ces deux opérations, la Résistance islamique avait revendiqué vendredi 17 opérations anti israéliennes entre 00 :30 et 18 :00.

Selon ses communiqués, ses combattants ont utilisé durant ces opérations des salves de roquettes et des essaims de drones d’attaque.

Ils ont visé plusieurs fois la position récemment établie dans la localité de Markaba, un attroupement de véhicules à Wadi al-A’safir en direction du quartier sud d’al-Khiam, la position israélienne d’al-Malikiya, des troupes dans les positions de Metulla, Manara, al-Marj, al-Ejel, et la caserne Yaftah, les colonies de Sa’sa’ et Malilkiya, la position de Balate, la caserne de Zari’t, la position d’al-Hamames, la position Jal al-Deir, la colonie Ramât Naftali, la colonie Kiryat Shmona, la base A’miad au sud de Safed, la base Katsavia dans le Golan syrien occupé et la colonie Shomera.

Agressions israéliennes.

Dans la journée, les raids israéliens meurtriers se sont poursuivis au sud, à l’est et dans la banlieue sud de Beyrouth.

Source : Divers