Iran : le chef du Parlement menace les bases us et « Israël » si son pays est attaqué. Les Iraniens manifestent contre les émeutiers-Vidéo

Le président du Parlement iranien a prévenu que Téhéran visera des sites de l’armée américaine dans la région ainsi qu’Israël s’ils bombardent l’Iran.

« En cas d’agression contre l’Iran, les bases américaines dans la région ainsi que les territoires occupés seront à notre portée de tir », a déclaré Mohammad Bagher Ghalibaf, devant l’hémicycle du Conseil de la Chourah (Parlement). « Les territoires occupés seraient aussi des cibles légitimes », a-t-il insisté.

Le président américain Donald Trump a affirmé à plusieurs reprises que son pays allait « frapper très fort » l’Iran sous prétexte de soutenir le peuple iranien « en cas de répression meurtrière des manifestations ».

Depuis fin décembre 2025, la République islamique est le théâtre d’émeutes sanguinaires et destructrices, les insurgés ayant profité du mouvement de contestation qui a été lancé par le bazar, après une chute importante du rial iranien causant une hausse des prix, pour lancer des attaques contre les biens publics et les proprités privées, les commerces, les dispensaires sanitaires, les garderies d’enfants, les mosquées et autres.

Des sources bien informées ont indiqué à l’agence de presse iranienne Tasnim News « qu’en plus des meurtres et les massacres, les terroristes, ont tenté dans certains cas de semer la terreur et la panique en décapitant, en étranglant ou en immolant des personnes ». Estimant que ces crimes rappellent ceux perpétrés par le groupe terroriste iranien des Moudjahidine du peuple (MEK) contre des civils dans les années 1980. Ces mêmes sources ont précisé que les armes utilisées comprenaient des armes à feu, des armes blanches et des explosifs, en plus d’épées, de haches, de couteaux et de rasoirs.

Concernant ces émeutes auxquelles le Parlement a consacré une session, Qalibaf a indiqué que son pays ferait face à la « guerre terroriste daechiste qui lui est imposée de l’intérieur ».

« L’ennemi a exploité les revendications du peuple iranien et mène désormais une guerre terroriste de type Daech contre nous de l’intérieur, en raison de sa défaite lors de la récente agression militaire », a-t-il indiqué en allusion à la guerre de 12 jours qui a eu lieu en juin 2025. « Le peuple iranien s’est dressé contre l’agression et a prouvé sa résilience et son patriotisme ».

Qalibaf a souligné que « la sécurité durable est une condition essentielle à la stabilité économique, et ceux qui ont fomenté la guerre terroriste contre l’Iran s’attaquent aux moyens de subsistance de la population », ajoutant que « les forces de sécurité intérieure affronteront la guerre terroriste Daech avec force et détermination ».

Il a également déclaré que « le président américain a officiellement apporté son soutien à la guerre terroriste daechiste menée contre nous, mais l’Iran la combattra et la contrecarrera ».

« L’Iran mène une guerre sur quatre fronts, économique, informationnelle, militaire et terroriste », a ajouté Qalibaf selon lequel « la guerre informationnelle, économique et psychologique qui se poursuit depuis plusieurs années elle est devenue plus difficile et plus complexe ces dernières années ».

Le président du Parlement a rappelé que son pays « reconnaît le droit de manifester et de contester », mais les autorités « affronteront le terrorisme et les éléments daechistes. « Les autorités compétentes s’opposeront fermement aux traîtres et aux éléments terroristes de Daech qui ont attaqué les biens publics et infligé des pertes humaines et financières au peuple iranien ».

« La sécurité reviendra dans les prochains jours et nous avons constaté hier un recul de la guerre terroriste. L’ennemi se trompe dans ses calculs et ses projets de déstabilisation de l’Iran par une guerre terroriste fabriquée de toutes pièces. Les rêves des ennemis ne se réaliseront jamais et le peuple iranien déjouera ces plans comme il a déjoué Daech par le passé », a-t-il dit aussi au cours de cette au cours de laquelle des députés iraniens ont scandé des slogans hostiles aux États-Unis.

Des manifestations imposantes ont eu lieu ce dimanche dans les villes de Kermanchah, Ilam et Khouy, au nord-ouest du pays lors des funérailles organisées pour les adieux des éléments des forces de l’ordre, tués par les terroristes durant les derniers jours.

Selon la télévision iranienne, 100 émeutiers ont été arrêtés dans le gouvernorat de Lorestan.