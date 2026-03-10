Destruction du cœur du système de communications par satellite israélien : Quelle est la signification de l’opération du Hezbollah ?

Lundi soir, la Résistance islamique au Liban a annoncé « avoir ciblé une station de communications par satellite appartenant à la Division de la cyberdéfense et des communications de l’armée d’occupation israélienne, dans la vallée d’Ella, en Palestine occupée ».

La Résistance islamique au Liban a déclaré que « cette installation stratégique, située à 160 kilomètres de la frontière libanaise, a été touchée par une salve de missiles sophistiqués ».

Elle a indiqué que cette action est une « réponse à l’agression israélienne criminelle qui a ciblé des dizaines de villes libanaises, ainsi que la banlieue sud de Beyrouth ».

Quelle est la signification de ce centre stratégique détruit par le Hezbollah ?

L’agence de presse iranienne Tasnim a noté que « le Hezbollah a détruit le cœur du système de communications par satellite israélien », affirmant que « malgré les efforts des responsables de cette entité pour maintenir le plus grand secret autour de l’attaque, l’analyse des images révèle un grand nombre de récepteurs satellites sur le site ciblé ».

L’agence iranienne a ajouté que « les images prouvent qu’il s’agit de la station satellitaire SES, également connue sous le nom de téléport Emek HaEla (station de la vallée d’Ella), une station satellitaire essentielle appartenant à la société luxembourgeoise SES S.A ».

Cette station est l’une des plus grandes et des plus anciennes stations de communication par satellite au sol appartenant à la société Gilat. Elle reçoit des informations de satellites militaires et de reconnaissance tels qu’Amos et Dror, puis les transmet via le réseau de fibre optique de Bezeq aux centres de commandement et de contrôle unifiés des opérations offensives et défensives de l’armée israélienne.

Dans son explication, Tasnim a précisé que « le centre Emek est le cœur battant des systèmes de communication par satellite israéliens sur Terre, et que sa mission est d’alimenter les centres de décision en informations. Ce centre possède également des antennes dans plusieurs pays, dont l’Azerbaïdjan, la Hongrie et d’autres pays européens ».

Le communiqué a affirmé que « cette opération, menée par le front de la résistance, a porté un coup fatal aux systèmes de communication sionistes », ajoutant qu’« il semble que nous allons assister, dès ce soir, à une vague de perturbations généralisées de ces systèmes, ouvrant ainsi la voie à des mesures plus larges contre les réseaux de communication de l’entité ».

Certaines sources du renseignement ont également révélé, par la publication de documents, qu’elles collectaient et surveillaient ce centre depuis un certain temps, avec des données, des images et des vidéos, et que cette attaque était basée sur des informations précises obtenues au préalable.

Qu’ont dit les médias israéliens ?

Lundi, les médias israéliens ont rapporté que « le Hezbollah a détruit une installation stratégique à Beit Shemesh », près de alQods occupée.

Les médias israéliens ont également indiqué que « deux sites sensibles du centre d’Israël ont été touchés par des tirs du Hezbollah ».

Ils ont ajouté : « Le Hezbollah a lancé des missiles de précision vers les territoires occupés pour la première fois depuis le début de la guerre », lors de la dernière salve, à la suite de laquelle plusieurs impacts ont été observés.

En plus de son opération dans la vallée d’Ella, les combattants de la Résistance islamique au Liban ont ciblé, lundi, la base de Ramla (base du commandement du Front intérieur) au sud-est de Tel Aviv, à 135 km de la frontière libano-palestinienne, avec un barrage de missiles de haute qualité.

Source : Médias