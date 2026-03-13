Guerre contre l’Iran : un avion ravitailleur américain KC-135 s’écrase en Irak. La résistance islamique en Irak revendique son abattage

Un ravitailleur KC-135 Stratotanker de l’US Air Force, appareil essentiel au ravitaillement en vol, s’est écrasé jeudi dans l’ouest de l’Irak lors d’une mission de soutien à l’offensive militaire menée conjointement contre l’Iran.

Selon le Commandement central américain (CENTCOM), l’incident a impliqué deux appareils : l’un s’est abîmé en espace aérien ami, tandis que l’autre a atterri sans encombre en Israël.

Le CENTCOM a confirmé l’accident dans un communiqué, précisant qu’il n’était pas dû à des tirs ennemis ou amis.

« Le Commandement central américain a été informé de la perte d’un ravitailleur KC-135 américain », indique le communiqué. « L’incident s’est produit en espace aérien ami dans le cadre de l’opération Epic Fury, et les opérations de sauvetage sont en cours.»

Six militaires se trouvaient à bord du ravitailleur accidenté, assure Reuters. Leur sort reste inconnu, les opérations de recherche et de sauvetage étant toujours en cours.

L’accident survient dans un contexte d’intensification des activités militaires américaines dans la région, liée à l’offensive militaire conjointe américano-israélienne contre l’Iran.

Le KC-135, appareil emblématique de l’US Air Force depuis les années 1950, joue un rôle crucial dans l’extension du rayon d’action des avions de chasse et des bombardiers grâce au ravitaillement en vol, indispensable aux frappes aériennes soutenues sur l’Iran et les régions avoisinantes.

Les circonstances exactes de l’accident restent floues, le CENTCOM promettant de communiquer davantage d’informations dès qu’elles seront disponibles.

L’incident a été annoncé par le QG du Commandement central des forces armées iraniennes Khatam al-Anbiya, qui a déclaré que l’avion ravitailleur américain a été touché par des systèmes de défense aérienne dans l’ouest de l’Irak, ce qui a entraîné son crash et la mort de tous les membres de son équipage.

La Résistance islamique en Irak a revendiqué l’abattage de l’appreil. « Pour défendre la souveraineté de notre pays et son espace aérien violé par les avions des forces d’occupation, nos moudjahidines ont abattu un avion KC-135 dans l’ouest de l’Irak avec l’arme appropriée », a-t-elle rapporté dans un communiqué.

Des médias israéliens ont rapporté selon un premier rapport que trois pilotes américains ont été tués après que leur avion a été abattu dans l’ouest de l’Irak

Plus tôt, l’ambassade des États-Unis en Irak avait exhorté ses citoyens à examiner leur situation sécuritaire estimant que quitter l’Irak est la meilleure option pour beaucoup d’entre eux.

Dans la soirée, le secrétaire général du mouvement Al-Noujaba en Irak, qui fait partie des factions du Hachd al-Chaabi cheikh Akram Al-Kaabi a déclaré que la résistance irakienne a pris la décision de nettoyer le pays complètement de la présence américaine.

« Washington n’a pas tenu sa promesse de ne pas utiliser ses bases pour lancer des attaques contre les pays voisins, et il est à l’origine de conflits internes et de la mise en œuvre de projets subversifs », a-t-il affirmé

Source : Divers