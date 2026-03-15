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    Agression israélienne contre le Liban : 7 martyrs et 8 blessés lors de raids contre les localités de Harete Saïda et Qatrani, dans le sud du pays. (Ministère libanais de la Santé)

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