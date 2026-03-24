Fars: Agression américano-israélienne ciblant des installations énergétiques à Ispahan et Khorramshahr

Les États-Unis et « Israël » ont lancé, ce mardi à l’aube, une agression contre des installations énergétiques dans les villes d’Ispahan et de Khorramshahr, causant des dommages matériels aux infrastructures et aux habitations environnantes, sans faire de victimes, selon l’agence iranienne Fars.

À Ispahan, l’agression a touché le bâtiment de l’administration du gaz et une station de réduction de pression sur la rue Kaveh, endommageant des parties des installations et des maisons voisines.

À Khorramshahr, l’attaque a visé la ligne de gaz de la centrale électrique, où un projectile a frappé une zone à l’extérieur de la station sans enregistrer de blessés, d’après les déclarations du gouverneur de la ville.

Ispahan constitue un nœud essentiel du réseau de distribution de gaz alimentant les villes et le secteur industriel, rendant tout dommage impactant pour la production et les services.

Khorramshahr, quant à elle, fait partie du système de production d’électricité lié au gaz, ce qui signifie que son ciblage affecte la capacité opérationnelle de l’État et non une installation isolée.

Lundi, une source de sécurité et politique iranienne de haut niveau a affirmé que « la préparation de l’Iran à porter des coups sévères, cruciaux et globaux en réponse à toute agression contre ses infrastructures vitales reste entière et en état d’alerte maximale ».

La source a ajouté : « Nous savons que l’ennemi poursuit son agression aérienne contre notre territoire », avertissant que toute action contre les infrastructures, même mineure ou symbolique, fera l’objet d’une riposte puissante, démultipliée et sans hésitation.

Auparavant, le président américain Donald Trump a prétendu vouloir conclure un accord avec l’Iran, déclarant : « Je pense qu’il leur est très difficile de quitter leur pays, mais nous nous rencontrerons en personne à un moment donné, et très bientôt. »

Il a évoqué un délai de cinq jours, ajoutant : « Si les choses se passent bien, nous parviendrons à un règlement, sinon nous continuerons à les pilonner avec toute notre puissance. »

L’agression contre les sites énergétiques survient alors que Trump prétendait avoir reporté de 5 jours l’exécution de l’attaque contre les infrastructures énergétiques iraniennes. L’Iran a confirmé sa détermination à répondre à cette agression par des mesures punitives plaçant les infrastructures liées à Washington dans la région et « Israël » parmi ses cibles légitimes.