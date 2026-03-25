Soutien au Hezbollah et au peuple du Sud-Liban, le CGRI lance la 80ème vague de « Promesse Tenue 4 »

La 80ème vague de l’opération « Promesse Tenue 4 » a été lancée, ce mercredi, ciblant les points stratégiques et les centres militaires situés au nord des territoires palestiniens occupés, sous l’impact de l’attaque lourde et continue des missiles de la force aérospatiale des Gardiens de la Révolution en Iran.

« En soutien au Hezbollah et au peuple opprimé du Sud-Liban »

Les Relations Publiques du CGRI ont annoncé que la vague a été lancée « en soutien et en appui aux frappes honorables de la Résistance Islamique au Liban – Hezbollah, et au peuple opprimé du Sud-Liban », et en hommage au martyr conducteur Mohammad Dalvand et à tous les conducteurs de camions et chauffeurs, sous le slogan béni « Ô Toi, dont la force est immense ».

« Prémices des opérations annoncées contre l’entité »… Qu’est-ce que cette vague a ciblé ?

Lors de l’opération, le commandement militaire de l’armée d’occupation, situé au nord de la ville de Safed, et qui assure la mission de commandement et de déploiement des forces pour l’attaque et la défense sur la frontière nord de la Palestine, a été visé.

Les Gardiens ont considéré que cette opération est le début de la série d’opérations annoncées précédemment par eux contre l’entité sioniste, où « les rassemblements des forces sionistes dans le nord de la Palestine occupée et dans la ceinture de Gaza seront ciblés sans aucune réserve, sous les feux des attaques de missiles et des drones lourds de la République Islamique d’Iran ».

Dans le même contexte, des objectifs ont été frappés au cœur des territoires occupés : Tel-Aviv, Kiryat Shmona, Bnei Brak, ainsi que les bases de l’armée américaine à Ali Al-Salem et Arifjan au Koweït, Al-Azraq en Jordanie, et Cheikh Issa à Bahreïn.

Les Gardiens de la Révolution ont indiqué que le ciblage des bases s’est fait à l’aide de systèmes de missiles à carburant liquide et solide, de missiles de précision et de drones suicides.

Les Gardiens ont conclu en disant que « cette vague se poursuivra ».

Il est à noter que les Gardiens de la Révolution avaient annoncé, au milieu de la nuit de mardi à mercredi, le ciblage d’Eilat et des stations de réception satellite qui fournissent des services à l’armée d’occupation israélienne.

De son côté, l’armée iranienne a annoncé, dans la nuit de mardi à mercredi, le ciblage du lieu de présence des forces américaines à l’aéroport d’Erbil à l’aide de missiles sol-sol, indiquant que le site visé est considéré comme l’un des plus importants centres de commandement et de soutien américains dans la région.

L’Iran poursuit, dans le cadre de son droit légitime, la riposte à l’agression américano-israélienne continue contre elle depuis le 28 février dernier, en attaquant l’entité d’occupation israélienne et les bases américaines dans la région.

Sur le versant libanais, la Résistance Islamique poursuit ses opérations contre des objectifs de l’occupation israélienne pour la défense du pays et de son peuple, à la lumière de l’agression intensifiée depuis le 2 mars courant, laquelle avait été précédée par une violation continue de l’accord de cessez-le-feu.