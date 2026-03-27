Araghchi : Des soldats américains fuient vers les hôtels du Golfe, Farsnews révèle un avertissement aux hôtels de Bahreïn et des Émirats arabes unis

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé jeudi que « des soldats américains fuient les bases militaires des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) depuis le début de la guerre avec l’Iran, cherchant refuge dans des hôtels et des bâtiments administratifs ».

Dans un message publié sur la plateforme X, M. Araghchi a ajouté que « ces soldats utilisent les citoyens de ces pays comme boucliers humains ».

Il a souligné que « les hôtels aux États-Unis refusent les réservations pour les officiers susceptibles de mettre en danger les clients », et a exhorté « les hôtels du CCG à faire autant ».

Avertissement iranien aux hôteliers de Bahreïn et des Émirats arabes unis contre l’hébergement de militaires américains

L’agence de presse iranienne Farsnews, citant une source bien informée, a rapporté « qu’un avertissement ferme de l’Iran a été adressé cet après-midi aux hôteliers de la région, en particulier à Bahreïn et aux Émirats arabes unis ».

Selon cette source, « cet avertissement fait suite aux frappes de missiles et aux opérations combinées lancées par l’Iran et le Front de la Résistance, qui ont détruit et mis hors service un grand nombre de bases militaires américaines dans la région, les rendant inutilisables ». Il a été noté que « les forces militaires américaines restantes ont été contraintes de se reloger dans des hôtels de plusieurs pays de la région, dont Bahreïn et les Émirats arabes unis, après la destruction des infrastructures militaires ».

La source a ajouté que, « conformément à cet avertissement, les hôtels ont reçu l’ordre de ne pas héberger de militaires américains, faute de quoi ces installations seraient considérées comme des cibles militaires légitimes pour la République islamique d’Iran et ajoutées à sa liste de cibles ».

Dans ce contexte, des entretiens menés hier auprès de soldats américains d’active et de réserve ont révélé des doutes croissants au sein des troupes quant à la stratégie du président Donald Trump à l’égard de l’Iran, ainsi qu’un sentiment grandissant d’anxiété, de frustration et de pression psychologique.

Les soldats ont exprimé leurs sentiments en déclarant : « Nous ne voulons pas mourir pour Israël, et nous ne voulons pas être de simples pions politiques », reflétant une perte de confiance croissante dans les objectifs de la guerre.

L’Iran continue, dans le cadre de ses droits légitimes, de répondre à l’agression américano-israélienne dont il fait l’objet depuis le 28 février en attaquant l’entité d’occupation israélienne et les bases américaines dans la région.

Source : Médias