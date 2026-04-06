La Résistance islamique frappe un navire de guerre israélien. Une opération offerte à Sainte Marie. Plus de 60 militaires israéliens blessés en 3 jours

La Résistance islamique a revendiqué pour la première fois dimanche un tir de missile croisière contre un navire de guerre israélien qui bombardait les régions libanaises depuis 68 miles nautiques des côtes libanaises.

Dans un communiqué, sa tribune médiatique Media de guerre indique que la frappe a eu lieu vers 00 :05, rappelant les propos du martyr suprême sayed Hassan Nasrallah pendant la guerre de 2006 : « Regardez maintenant au large de la mer, le navire de guerre israélien qui agressait nos infrastructures, les maisons des gens et les civils regardez-le, il brûle ».

Média de guerre n’a pas encore diffusé les images de cette opération et devrait le faire ultérieurement.

34 opérations

La résistance a revendiqué pour le dimanche 34 opérations anti israéliennes : 4 contre des bases ennemies, une contre une caserne, 11 contre des colonies, 12 contre les tentatives de progression terrestre, et 5 contre des positions frontalières.

Selon l’infographie de ces opérations, diffusée par Média de guerre, 13 d’entre elles ont visé de positions israéliennes en territoire libanais et 21 dans les territoires palestiniens occupés.

Des médias israéliens ont diffusé les images d’un drone du Hezbollah survolant la Galilée occidentale.

Ils ont indiqué plus tard qu’un bâtiment à proximité de Akka (Acre) a été touché directement via un drone. Mais aucune image n’a exfiltré, ce qui fait croire que la censure militaire a interdit toute publication et que le site visé est sensible.

« Surpris par la capacité du Hezbollah à se reconstruire »

La chaine 12 israélienne a par contre diffusé les propos du commandant du Commandement Nord de l’armée ennemie israélienne, Rafi Milo, qui a admis avoir été surpris par « la capacité du Hezbollah à se reconstruire ».

Selon l’enregistrement, Milo a répondu aux questions des habitants de la colonie de Misgav Am qui « se plaignaient d’avoir reçu des assurances selon lesquelles le Hezbollah avait été affaibli ».

Il a indiqué que les premières évaluations suite à la guerre de 2024 au Liban concernant la neutralisation du pouvoir du Hezbollah étaient « excessivement optimistes », soulignant un écart évident entre ce que « l’armée » pensait après la fin de l’opération et la réalité actuelle sur le terrain. Il a toutefois fait part aux colons que « la plupart des roquettes sont tirées sur nous, sur l’armée israélienne ».

L’armée ennemie israélienne a révélé que plus de 60 militaires ont été blessés durant les trois derniers jours de combats au sud du Liban.

Après l’arrêt des combats en novembre 2024, l’armée ennemie israélienne a procédé à la destruction de tous les villages frontaliers et poursuivi ses raids contre plusieurs régions, violant des milliers de fois l’accord de cessez-le-feu au motif de traquer la résistance et de l’empêcher de se reconstruire.

Citant des sources, la chaîne 13 a fait remarquer que « les renseignements ne sont pas complets concernant aucun dossier ; au Liban, il y a des cibles que nous connaissons et d’autres que nous ne connaissons pas. »

Vidéos de Média de guerre

Média de guerre a diffusé les images de l’opération du vendredi 31 mars, dédiée à la « sainte Marie », visant la base israélienne Stella Maris dans la ville occupée de Haïfa.

Média de guerre a diffusé les images de l’embuscade dressée contre une patrouille israélienne dans la localité de Taybeh, le 28 mars dernier, à l’issue de laquelle les militaires israeliens ont pris la fuite.

Média de guerre a aussi diffusé les images des tirs de drones kamikazes, le 26 mars, contre deux chars Merkava ennemis à Wadi al-Oyoune au sud-Liban.

Dans une carte détaillée, Média de guerre a indiqué que depuis le début de la guerre le 20 mars et jusqu’au 1er avril, 163 chars, 12 bulldozers D9 et 14 autres véhicules ennemis ont été frappés.

Une autre carte, montre les colonies qui ont été visées par les roquettes ou les drones.

Une troisième carte montre les secteurs ou les affrontements terrestres ont eu lieu dans les trois secteurs oriental, central et occidental.

Zamir dans le sud du Liban

Selon l’AFP, le chef d’état-major israélien Eyal Zamir s’est rendu dimanche dans le sud du Liban, et a promis « d’intensifier les opérations contre le Hezbollah », selon un communiqué militaire.

La veille, l’armée israélienne avait annoncé la mort « au combat » d’un soldat de 21 ans dans le sud du Liban. Des médias israéliens ont rapporté qu’il a succombé « dans des tirs amis »

La Finul a pour sa part accusé les troupes israéliennes d’avoir détruit en 24 heures 17 caméras de surveillance du quartier général des casques bleus de l’ONU, dans le sud du Liban, a indiqué samedi une source sécuritaire de l’ONU à l’AFP.

Source : Divers