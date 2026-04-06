Chute de têtes explosives iraniennes sur 15 sites à Tel-Aviv. 2 morts à Haïfa

Au 38ème jour de l’agression américano-israélienne contre l’Iran, le CGRI a lancé, ce lundi matin, plusieurs salve de missiles contre l’entité sioniste. Le quotidien israélien Yedioth Ahronoth a fait état de la chute de têtes explosives et de débris sur 15 sites à Tel-Aviv et ses environs suite à une attaque de missiles iraniens. En plus de la chute de missiles iraniens à fragmentation sur 10 sites dans la ville occupée de Haïfa, plus au nord.

Haïfa:

2 morts à Haïfa

Et puis, plus de cinq heures après l’impact d’un missile balistique iranien tombé dimanche soir sur un bâtiment à Haïfa, les équipes de secours ont pu retirer 2 morts. Quatre personnes étaient portées disparues et seraient piégées sous les décombres, selon la police israélienne.

Les flammes dévorent des véhicules après la chute de débris de missiles iraniens sur Tel-Aviv:

Les médias israéliens ont rapporté 3 blessés, dont un dans un état grave, dans le Grand Tel-Aviv, suite à la chute de missiles iraniens.

6 enfants martyrs suite à des agressions israélo-US contre Téhéran

Rappelons que les tirs des missiles iraniens interviennent après une agression américano-israélienne contre des bâtiments résidentiels à Téhéran. La direction des urgences de Téhéran a rapporté le martyre de 6 enfants lors d’agressions américano-israéliennes ayant ciblé la capitale dimanche soir.

Par ailleurs, l’agence Fars — citant un responsable local — indique que le bilan des martyrs s’est élevé à 13 personnes suite à une attaque ayant visé deux unités d’habitation dans la zone de Baharestan, à Téhéran.