15 soldats US blessés dans une frappe iranienne contre une base au Koweït. Musée pour les débris d’avions US en Iran

Image satellitaire de la base Ali Al-Salem au Koweït, endommagée par les frappes iraniennes (Illustration)

La chaîne américaine « CBS News », citant des responsables américains, affirme que 15 militaires américains ont été blessés suite à un raid aérien mené par un drone iranien. L’attaque a visé, durant la nuit, la base aérienne Ali Al-Salem au Koweït, s’inscrivant dans le cadre des ripostes iraniennes continues à l’agression américano-israélienne.

Ces frappes interviennent dans le cadre de l’opération « Promesse Tenue 4 » menée par l’Iran, ciblant les bases militaires américaines dans la région et les installations de l’entité d’occupation. Des rapports médiatiques ont admis que ces attaques ont infligé des dommages considérables aux installations militaires, contraignant les forces américaines à gérer leurs opérations à distance face à l’ampleur des menaces.

Dans une tentative de dissimuler l’étendue des pertes, la société américaine d’imagerie satellite « Planet Labs » a annoncé l’arrêt de la publication d’images haute résolution des zones de guerre dans la région, sur demande directe de l’administration du président Donald Trump.

Des observateurs estiment que cette mesure vise à occulter les preuves documentant la précision des frappes iraniennes et les dommages subis par les intérêts américains, déjà manifestes sur les clichés précédents.

Sur le plan interne, des entretiens avec des soldats américains ont révélé une montée de l’inquiétude, de la frustration et une perte de confiance envers la stratégie de Trump face à l’Iran. Des soldats en service et de la réserve ont exprimé leur refus d’être des « outils politiques », déclarant : « Nous ne voulons pas mourir pour Israël ».

Il convient de rappeler que Téhéran a affirmé la poursuite de la traque des forces américaines dans la région, soulignant qu’elles « ne seront en sécurité nulle part », et ce, dans le cadre de son droit légitime de riposter à l’agression continue contre son territoire depuis le 28 février dernier.

Opérations combinées menées par les forces navales et aérospatiales

Le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) avait annoncé, le lundi 6 avril, le lancement de la 98ème vague de l’opération « Promesse Tenue 4 », ciblant les centres de commandement, d’opérations, de logistique ainsi que les infrastructures industrielles et militaires américaines et sionistes, via des opérations combinées menées par les forces navales et aérospatiales.

Le département des relations publiques du CGRI a annoncé dans un communiqué : que le navire porte-conteneurs « SDN7 », appartenant à l’entité israélienne, a été frappé par un missile de croisière avec une « précision absolue », provoquant un incendie massif à bord.

Des cibles au nord et au sud de Tel-Aviv, des centres stratégiques à Haïfa, des installations chimiques à Beer Sheva, ainsi que des sites militaires à Petah Tikva ont été atteints par des missiles balistiques.

Le navire américain « LHA7 », transporteur d’hélicoptères, a subi des attaques iraniennes « éclair », le contraignant à se replier vers les profondeurs de l’océan Indien Sud.

Un centre de production conjoint de drones entre les Émirats et ‘Israël’ a été visé, tout comme plusieurs appareils sur la base d’Ali Al-Salem.

Le CGRI a confirmé la poursuite des opérations offensives contre les objectifs ennemis, soulignant que « tout mouvement dans le détroit d’Ormuz reste sous surveillance, et toute action hostile fera l’objet d’une riposte décisive ».

Musée pour les des débris d’avions US

Entre-temps, l’Iran a annoncé le début du transfert des débris d’avions américains, en vue de l’ouverture d’un musée exposant l’échec militaire israélo-américain lors de l’opération Tabas 2.

Dimanche 5 avril, le CGRI a annoncé avoir détruit un avion de transport militaire américains C-130 et deux hélicoptères Black Hawk au sud de la province d’Ispahan au centre de l’Iran.