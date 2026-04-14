Le « blocus américain » des ports iraniens entre en vigueur

La menace du président américain, Donald Trump, d’imposer un blocus à tous les navires entrant et sortant des ports iraniens est entrée en vigueur à 10h00, heure de la côte Est.

L’armée américaine a annoncé qu’elle imposerait ce blocus dans le golfe d’Oman et en mer d’Arabie, à l’est du détroit d’Ormuz, précisant qu’il concernerait tous les navires, quel que soit leur pavillon.

Trump : Nous détruirons les navires iraniens s’ils s’approchent

Dès l’entrée en vigueur de sa menace, Trump a promis d’éliminer immédiatement les navires iraniens qui s’approcheraient de la zone de blocus, ajoutant qu’ils seraient traités de la même manière que les « trafiquants de drogue » interceptés en mer.

Sur la plateforme « Truth Social », Trump a estimé que la marine iranienne « gît au fond de la mer », prétendant qu’elle a été « totalement détruite ».

Il a également prétendu que ses forces avaient détruit 158 navires iraniens, ajoutant : « Ce que nous n’avons pas visé, c’est le petit nombre de leurs navires qu’ils appellent « navires d’attaque rapide », car nous ne les considérions pas comme une menace majeure. »

Quelques heures avant l’application du blocus, un communiqué du Commandement central américain (CENTCOM) a averti les marins que « tout navire entrant ou sortant de la zone assiégée sans autorisation sera sujet à l’interception, au déroutement et à la détention ».

Le communiqué précise toutefois que le blocus n’entravera pas ce qu’il qualifie de « transit neutre » à travers le détroit, depuis ou vers des destinations non iraniennes.

Le document explique que le blocus « englobe l’ensemble du littoral iranien, y compris, mais sans s’y limiter, les ports et les terminaux pétroliers », ajoutant que les cargaisons humanitaires (nourriture, fournitures médicales et autres biens essentiels) seront autorisées à passer après inspection.

De son côté, le chef des opérations navales américaines a déclaré que « la pose de mines ou la menace qu’elles représentent pourrait constituer un défi asymétrique dans le détroit d’Ormuz », soulignant que ce blocus naval doit être considéré comme une « problématique et un défi extrêmement difficile ».

En réponse, le quartier général Khatam al-Anbiya en Iran a annoncé que Téhéran appliquerait fermement un mécanisme permanent de contrôle du détroit d’Ormuz, avertissant que la sécurité des ports dans le Golfe et en mer d’Oman « sera pour tous ou ne sera pour personne ».

Ces développements surviennent au lendemain de l’annonce par Washington et Téhéran de la fin des négociations à Islamabad, au Pakistan, sans être parvenus à un accord pour mettre fin à la guerre.

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar