Face aux violations de l’occupation : La Résistance cible un convoi au Sud-Liban et détruit 4 chars

La Résistance Islamique au Liban – Hezbollah a annoncé l’exécution d’une opération qualitative ciblant un convoi militaire des forces d’occupation israéliennes dans le sud du pays. Cette action intervient après une série de violations israéliennes flagrantes et documentées de l’accord de cessez-le-feu, persistant durant les trois jours suivant son entrée en vigueur le 17 avril.

Le communiqué de la Résistance précise que : « le dimanche 19-04-2026, à 15h40, un convoi composé de 8 blindés israéliens a été la cible d’un enchaînement d’engins explosifs préalablement dissimulés par les moudjahidines de la Résistance Islamique ».

L’attaque a eu lieu lors du mouvement du convoi de la localité de Taybeh vers le site de « l’ancien Sal’a » à Deir Siriane.

Destruction de 4 chars Merkava

Le communiqué affirme que l’explosion, survenue en deux temps entre 15h40 et 16h40, a entraîné la destruction de 4 chars de type Merkava appartenant à l’occupation, des flammes ayant été vues s’en dégageant.

Le texte souligne également qu’à partir de 18h00, les forces ennemies ont commencé à évacuer les blindés détruits du lieu de l’incident.

Cette opération survient alors que le cessez-le-feu entre le Liban et l’occupation israélienne est entré en vigueur dans la nuit de jeudi à vendredi, pour une trêve de 10 jours.

Cependant, « Israël » a multiplié les violations de l’accord en menant des opérations de dynamitage dans plusieurs localités, notamment à Khiam, Bint Jbeil, Aitaroun, Rachaf et Chamaa, parallèlement à des bombardements d’artillerie contre d’autres villages.

Le Secrétaire général du Hezbollah, Cheikh Naïm Qassem, avait affirmé samedi que les combattant de la Résistance Islamique resteront sur le terrain, le doigt sur la gâchette, soulignant que la Résistance ne fait pas confiance à l’ennemi et qu’elle riposterait à toute violation.