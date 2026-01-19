Conseil européen : Les droits de douane US vont nuire aux relations transatlantiques. Nous sommes prêts à nous défendre

Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a affirmé que ses consultations avec les États membres concernant les récentes tensions liées au Groenland ont réaffirmé l’unité de la position européenne sur les principes du droit international, notamment le respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale.

M. Costa a fait état d’un consensus européen sur le soutien et la solidarité avec le Danemark et le Groenland, ainsi que sur la reconnaissance de l’intérêt transatlantique commun au maintien de la paix et de la sécurité dans la région arctique, tout en soulignant l’importance d’agir dans le cadre de l’OTAN.

Il a déclaré que « l’imposition de droits de douane nuit aux relations transatlantiques et est incompatible avec l’accord commercial UE-États-Unis ».

M. Costa a également affirmé que « l’UE est prête à se défendre contre toute forme de coercition ».

Il a souligné « la volonté de poursuivre un dialogue constructif avec Washington sur diverses questions d’intérêt commun », et a annoncé la tenue d’une « réunion extraordinaire du Conseil européen dans les prochains jours afin de renforcer la coordination, compte tenu de l’importance des récents développements ».

Il convient de rappeler que le président américain Donald Trump a promis samedi d’imposer une série de droits de douane croissants aux alliés européens jusqu’à ce que Washington lui permette de prendre le contrôle du Groenland, marquant ainsi une escalade concernant l’avenir de cette île danoise.

Le 23 décembre, Trump a réitéré son appel à une mainmise américaine sur le Groenland, après avoir déjà soulevé la question en mars 2025.

L’île renferme environ 31,4 milliards de barils de pétrole et autres produits pétroliers, dont environ 148 billions de pieds cubes de gaz naturel, selon une évaluation de l’Institut d’études géologiques des États-Unis (USGS).