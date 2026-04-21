Commandant du QG Khatam al-Anbiya : Nos forces ne permettront pas au président US menteur de propager de faux récits sur la situation sur le terrain

Le commandant du quartier général central Khatam al-Anbiya, le général Abdollahi, a déclaré ce mardi, à l’occasion de l’anniversaire de la fondation du Corps des Gardiens de la Révolution Islamique (CGRI), que « le peuple héroïque d’Iran est aujourd’hui fier de la force, de la préparation et des capacités stratégiques globales du CGRI et du reste de nos forces de défense nationale ».

« Celles-ci ont plongé l’ennemi sioniste et les USA terroristes dans le désespoir et l’épuisement par leurs frappes de missiles et de drones destructrices et fatales, les contraignant à mendier un cessez-le-feu avec impuissance », a-t-il affirmé.

Et de souligner : « le peuple iranien n’a pas cessé de soutenir ses forces armées, comme en témoigne sa présence massive sur les places et dans les rues ».

Il a poursuivi en affirmant que « les courageuses forces armées iraniennes, aux côtés du gouvernement et du noble et admirable peuple, sont unies et soudées dans l’obéissance totale aux directives du Guide suprême des forces armées, et sont prêtes à apporter des réponses décisives et immédiates aux menaces et aux actions entreprises par l’ennemi ».

Le général Abdollahi a également martelé que « les forces armées, fortes de leur supériorité, ne permettront pas au président américain menteur d’exploiter la situation ou de promouvoir des récits erronés et mensongers sur la réalité du terrain alors que le silence règne sur le front militaire, particulièrement en ce qui concerne la gestion du détroit d’Ormuz, et qu’elles répondront de manière appropriée à toute violation des engagements ».