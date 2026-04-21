Arrestation de dizaines de vétérans américains lors d’une manifestation au Congrès contre la guerre en Iran

Des journalistes et des sources médiatiques à Washington ont rapporté que des dizaines de vétérans américains et des membres de familles de militaires ont été arrêtés après avoir lancé une manifestation à l’intérieur d’un bâtiment administratif du Congrès, dans la capitale américaine, pour exprimer leur opposition à la guerre contre l’Iran.

Selon les rapports, les manifestants ont pénétré dans le bâtiment « Cannon » et ont scandé des slogans anti-guerre avant que la police du Capitole n’intervienne pour procéder à de nombreuses arrestations, dans un climat de confusion généralisée.

Les organisateurs du mouvement ont précisé que les participants — environ 120 personnes, dont d’anciens soldats et des proches de militaires — souhaitaient envoyer un message clair exigeant l’arrêt de l’escalade militaire. Ils ont souligné que la poursuite de la guerre aggrave les pertes humaines et menace la stabilité.

Les manifestants ont brandi des banderoles appelant à la fin du conflit et à l’arrêt du soutien militaire, estimant que les événements actuels « représentent une crise politique et morale croissante au sein des États-Unis ».

Les entités organisatrices ont affirmé que cette action s’inscrit dans une série de protestations de plus en plus intenses menées par des groupes de vétérans américains pour faire pression en faveur d’un changement de la politique étrangère de Washington et de la fin des guerres extérieures.

Source : Traduit à partir de DRM News