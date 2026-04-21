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    Berri : Aucune ligne ne ligote le Liban. L’occupation sera affrontée par la Résistance

      Rédaction du site

      Le président du parlement au Liban, Nabih Berri, a affirmé le refus du Liban de toute ligne ou restriction qui lui serait imposée au Sud, soulignant que le retrait israélien des zones où l’ennemi a pénétré doit s’effectuer sans conditions.

      Berri a averti que le maintien de l’occupation dans ces zones signifie une confrontation permanente avec la résistance, déclarant que le Liban « ne peut tolérer qu’on lui ampute un seul mètre » et que l’obstination à rester sera accueillie par une riposte de la Résistance, comme l’histoire en témoigne.

      Par ailleurs, Berri a appelé les déplacés à la prudence concernant le retour dans leurs villages, par manque de confiance envers le comportement de l’occupation, tout en confirmant que le Liban ne refuse pas de négocier avec « Israël », à condition que cela se fasse de manière indirecte.

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