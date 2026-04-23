La marine du CGRI diffuse des images de la saisie de deux porte-conteneurs dans le détroit d’Ormuz (vidéo)

La marine des Gardiens de la révolution iraniens a diffusé, mercredi 22 avril, des images montrant la saisie de deux porte-conteneurs dans le détroit d’Ormuz.

أصدرت البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي لقطات لها أثناء احتجازها سفينة الحاويات 'MSC EPAMINONDAS' في مضيق هرمز. pic.twitter.com/fM9Ky1RHOf — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) April 22, 2026

Hier, les Gardiens de la révolution ont annoncé avoir ciblé un navire grec nommé Euphoria, qui se trouvait désormais ancré au large des côtes iraniennes, selon l’agence de presse Fars.

Dans un communiqué distinct, la marine des Gardiens de la révolution a annoncé avoir arraisonné deux navires mercredi matin : le MSC-FRANCESCA (lié à Israël) et l’EPAMINODES.

Le communiqué accuse les navires d’avoir tenté de quitter illégalement le détroit d’Ormuz sans autorisation, d’avoir commis des violations répétées, d’avoir altéré les aides à la navigation et d’avoir mis en danger la sécurité maritime.

Les États-Unis ont imposé un blocus à tous les navires entrant ou sortant des eaux territoriales iraniennes le 12 avril, une mesure qui viole l’accord de cessez-le-feu conclu avec le Pakistan.

Les forces américaines ont jusqu’à présent arraisonné un porte-conteneurs dans le golfe d’Oman et arraisonné un pétrolier dans la région indo-pacifique.

En réponse au blocus, l’Iran a de nouveau fermé le détroit d’Ormuz, en définissant une route spécifique pour les navires non militaires, qui ne sont autorisés à le franchir qu’après avoir obtenu l’autorisation de Téhéran.