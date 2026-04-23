jeudi, 23/04/2026   
   Beyrouth 19:10
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Médias israéliens : les combattants du Hezbollah ont tiré des obus de mortier sur les forces israéliennes au sud du Liban

      En Lien

      Sud-Liban : un drone ennemi israélien a bombardé une voiture sur la route de Choukine-Nabatiyeh, dans le district de Nabatiyeh

      Sud-Liban : un drone ennemi israélien a bombardé une voiture sur la route de Choukine-Nabatiyeh, dans le district de Nabatiyeh

      Porte-parole de la commission de sécurité nationale du Parlement iranien, Ebrahim Rezaei : Ce que Trump entend par accord, c’est une capitulation, il veut obtenir par les négociations ce qu’il a perdu sur le champ de bataille.

      Porte-parole de la commission de sécurité nationale du Parlement iranien, Ebrahim Rezaei : Ce que Trump entend par accord, c’est une capitulation, il veut obtenir par les négociations ce qu’il a perdu sur le champ de bataille.

      Médias israéliens : les combattants du Hezbollah ont tiré des obus de mortier sur les forces israéliennes au sud du Liban

      Médias israéliens : les combattants du Hezbollah ont tiré des obus de mortier sur les forces israéliennes au sud du Liban