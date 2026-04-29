Guerre contre l’Iran : comment les grands médias dissimulent l’influence israélienne sur les décisions américaines

Dans une analyse approfondie publiée par le quotidien britannique The Guardian, l’universitaire américain Jason Stanley a révélé des détails controversés sur la décision prise en coulisses d’entrer en guerre contre l’Iran sous la présidence de Donald Trump. Stanley a fondé son analyse sur un reportage exceptionnel du New York Times, qui détaillait comment la salle des opérations de la Maison-Blanche avait été utilisée pour tenir des réunions directes avec les dirigeants israéliens à des moments critiques.

Selon le reportage, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est apparu sur des écrans dans cette salle, entouré du chef du Mossad et de plusieurs hauts responsables militaires. Le journal décrit cette scène comme celle d’un commandant militaire dirigeant son équipe, illustrant l’étendue des liens entre les pouvoirs de décision à Washington et à Tel-Aviv.

L’analyse a confirmé que l’insistance et la pression constante de Netanyahu en faveur d’une opération militaire rapide ont été les principaux facteurs ayant motivé la décision de Trump de nouer une alliance étroite avec Israël pour attaquer des cibles iraniennes. Cette révélation met en lumière une influence directe, jusqu’alors non documentée avec une telle clarté, au sein des plus hautes sphères du pouvoir américain.

Stanley a vivement critiqué la couverture médiatique occidentale, qu’il a accusée d’ignorer délibérément ces faits cruciaux et d’éviter de mentionner le rôle central d’Israël. Il a soutenu que les principaux médias pratiquaient une forme d’« autocensure » ​​qui empêchait la vérité d’atteindre le public américain et international.

Le chercheur a cité en exemple l’émission de Rachel Maddow sur MSN Now, où elle abordait les tensions avec l’Iran en se concentrant exclusivement sur le rôle des États du Golfe. Il a souligné que ce mépris délibéré des rapports documentés concernant l’influence israélienne constituait une forme de propagande trompeuse par omission.

Stanley a expliqué que la propagande, au sens moderne du terme, ne se limite pas à la fabrication de mensonges, mais se manifeste clairement par l’omission d’éléments essentiels du récit médiatique afin d’influencer la compréhension du destinataire. Cette méthode permet d’orienter l’opinion publique vers des conclusions spécifiques sans qu’il ne soit nécessaire de présenter directement de fausses informations.

L’analyse a également mis en lumière la contradiction flagrante du traitement médiatique des ingérences étrangères, fortement axé sur les relations de Trump avec la Russie et Poutine. À l’inverse, le même niveau de transparence fait défaut lorsqu’il s’agissait d’évoquer la relation étroite et publique entre Trump et Netanyahu, malgré son impact direct sur les décisions relatives à la guerre et à la paix.

Stanley a soutenu que la crainte d’être accusé d’« antisémitisme » dissuade fortement les journalistes de critiquer l’influence israélienne sur la politique américaine. Il a toutefois souligné que confondre la critique politique de l’État d’Israël avec le ciblage des Juifs en tant qu’ethnie ou religion constitue en soi une distorsion des faits et une forme dangereuse de manipulation politique.

En conclusion de son analyse, Stanley a mis en garde contre les dangers des « demi-vérités » propagées par les grands médias, les jugeant plus trompeuses que les mensonges purs et simples. Il a souligné que le silence de la presse sur les sujets sensibles, malgré sa capacité à révéler d’autres informations, met son indépendance et sa crédibilité à rude épreuve et soulève de sérieuses questions.

Source : Médias