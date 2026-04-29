Parlement iranien : « l’ère de l’intimidation arrogante est révolue ».

La Commission parlementaire iranienne de la sécurité nationale a affirmé mercredi que les forces armées sont « pleinement préparées et prêtes à contrecarrer toute folie ou nouvelle agression contre le pays » estimant que « l’ère de l’intimidation arrogante est révolue ».

Assurant que l’unité et l’harmonie nationales sous la bannière du Guide suprême de la Révolution et de la République, sayyed Mojtaba Khamenei, « ont brisé toutes les équations de l’arrogance », la Commission a assuré que les forces armées constituent « un rempart impénétrable contre les menaces ».

Elle a également souligné que « la République islamique a prouvé qu’elle ne ferait preuve d’aucune indulgence à l’égard des droits de son peuple et de l’unité de son territoire », insistant sur le fait que « l’ère de l’agression impunie et de l’intimidation arrogante est révolue face à la volonté inébranlable du peuple iranien ».

Dans ce contexte, Alaeddin Boroujerdi, membre de la commission de la sécurité nationale du Parlement iranien, a affirmé pour l’agence Tasnim news que « le contrôle de son pays sur le détroit d’Ormuz est éternel »

A l’adresse du président américain Donald Trump il a menacé : « Nous ne le laisserons pas tranquille. »

Source : Médias