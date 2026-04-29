Sud-Liban : 7 martyrs dont 5 membres d’une même famille. « Israël » accorde un délai de deux semaines à un accord avec le Liban

L’armée israélienne a tué cinq membres d’une même famille lors d’un raid mené mercredi dans le sud du Liban, tandis que Tel-Aviv a donné au Liban un délai de deux semaines pour parvenir à un accord lors des négociations.

L’agence de presse nationale libanaise a rapporté mercredi matin qu’Israël avait perpétré un nouveau massacre dans la localité de Jebchite, au sud du Liban, où cinq membres d’une même famille ont été tués lors d’un raid nocturne contre un bâtiment appartenant à la famille Bahjat, dans le quartier de Jabal.

Le raid a provoqué la destruction du bâtiment et le martyre de deux personnes âgées, Mohammad Jawad Bahjat et son épouse Latifiya, en plus d’Amani Jaber, sa fille Maryam Hilal Bahjat, ainsi que son jeune fils Ali Reza Hilal Bahjat.

Les équipes de secours ont travaillé toute la nuit pour dégager les décombres du bâtiment détruit et extraire les corps des victimes, selon l’agence.

Par ailleurs, l’armée libanaise a confirmé le martyre d’un soldat et de son frère lors d’un raid israélien qui a ciblé leur moto dans la ville de Khirbet Selem, dans le sud du pays.

Mercredi matin, les raids et les attaques israéliens se sont poursuivis dans plusieurs zones du sud du Liban, faisant des victimes civiles et causant de graves dégâts aux habitations et aux infrastructures, dans un contexte d’intense activité de drones.

L’agence a indiqué qu’un drone israélien avait ciblé la zone située entre les localités de Qalawiya et de Bourj Qalaway, sans faire état de blessés.

Mardi, l’armée d’occupation israélienne a lancé plus de 65 attaques contre le sud du Liban, tuant au moins 22 personnes, dont trois membres de la protection civile, et en blessant 84, selon l’agence Anadolu.

Martyrs de la localité de Teir Debba

Martyrs de la localité de Jwaya

Date limite pour l’accord

Côté israélien, l’Autorité israélienne de radiodiffusion a révélé que Tel Aviv a donné au Liban un délai de deux semaines pour parvenir à un accord lors des négociations, menaçant de relancer l’escalade militaire si ce délai expire sans résultat.

Selon le média israélien, les évaluations israéliennes indiquent que l’absence de progrès tangibles durant cette période entraînera une reprise des combats et le lancement d’opérations militaires intensives contre le Hezbollah dans le sud du Liban.

Depuis le 2 mars, Israël mène une agression contre le Liban, qui a fait au total 2 534 martyrs, 7 863 blessés et plus de 1,6 million de déplacés, soit un cinquième de la population, selon les derniers chiffres officiels.

Le 17 avril, une trêve de 10 jours a débuté, qui a ensuite été prolongée jusqu’au 17 mai, mais Israël la viole quotidiennement par des bombardements meurtriers et des bombardements généralisés de maisons dans des dizaines de villages du sud du Liban.

Ce mercredi, la Résistance islamique a revendiqué 3 opérations anti-israéliennes à l’aide de drones piégés. Ils ont visé un rassemblement de militaires et de véhicules dans la localité d’al-Bayyada, deux chars Merkava dans la localité d’al-Qantara, et un troisième char Merkava à Beit Life.

Source : Divers