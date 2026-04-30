Pour la 1ere fois, des colons apportent ouvertement des textes de prière du « Mont du Temple » dans la mosquée Al-Aqsa. Les 3 prochains vendredis seront tendus

Une association juive extrémiste a annoncé avoir réussi, pour la première fois, à introduire des textes de la Torah destinés à la prière dans la mosquée Al-Aqsa, après que la police d’occupation l’y a autorisée.

La chaîne israélienne Channel 7 a annoncé sur son site web qu’après avoir autorisé l’introduction des papiers de prière de base dans la mosquée, l’autorisation a maintenant été accordée d’introduire des papiers plus complets comprenant le texte de prière préparé pour le « Mont du Temple », en référence à la mosquée Al-Aqsa.

L’école religieuse du « Mont du Temple » a confirmé l’augmentation significative des « permis de prière » pour ceux qui prennent d’assaut la mosquée Al-Aqsa, grâce aux efforts du ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, et du commandant de la police régionale.

Un communiqué de l’école, dirigée par le rabbin Elisha Wolfson, indique que « le Mont du Temple, après deux mille ans, redevient progressivement un lieu de prière et de culte », soulignant que « la possibilité de prier grâce à des feuilles de prière agrandies est réconfortante, suscite la vénération du Temple et apporte une grande joie ».

À la mi-janvier, la police d’occupation, à la demande de Ben-Gvir, avait autorisé l’introduction de papiers de prière juifs dans la mosquée Al-Aqsa.

À ce moment-là, des groupes extrémistes du Temple avaient révélé leur prochain objectif : introduire des tefillin (rouleaux de prière noirs), des livres de prières et des papiers de prière religieux lors des incursions.

Bien que les colons soient parvenus à plusieurs reprises à les faire entrer, contrairement à la décision de la police d’occupation de les en empêcher, la situation a radicalement changé au début de cette année, deux semaines seulement après la nomination par Ben-Gvir d’un nouveau commandant de police à Jérusalem, Avshalom Peled, qui lui est proche.

Trois prochains vendredis tendus

Les trois prochains vendredis du mois de mai risquent d’être tendus, a averti le site d’information palestinien Quds news, sur fond d’avertissements concernant des tentatives répétées d’organisations liées au Mont du Temple d’intensifier leurs incursions dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa, qui coïncideront avec les fêtes israéliennes du mois prochain.

Ces organisations pourraient recourir à ce qu’elles appellent des « incursions compensatoires » pour la fermeture de 40 jours de la mosquée Al-Aqsa, tout en tentant de réintroduire la question de l’introduction de rituels religieux ou symboliques dans les cours de la mosquée pendant les jours des incursions.

La série de tensions commencera avec ce que l’on appelle la « Seconde Pâque », une occasion religieuse limitée accordée à ceux qui ont manqué la principale célébration de la Pâque, et l’on craint que cette occasion ne se transforme en une opportunité d’imposer des rituels tels que l’introduction de « sacrifices d’animaux » dans les cours d’Al-Aqsa.

Au milieu du mois, sera commémorée l’anniversaire de ce qu’Israël appelle la « Journée de Jérusalem », qui coïncide avec la fin de l’occupation de la ville en 1967. Cette occasion est considérée comme l’une des plus sensibles, car elle est généralement marquée par des incursions de grande ampleur sur la place Al-Aqsa le matin, suivies de la « Marche du drapeau » le soir.

La troisième station est la « Fête des Semaines » biblique, l’une des trois fêtes de pèlerinage bibliques, qui a perdu de son importance au fil du temps au profit du « Jour de Jérusalem », mais qui est encore exploitée comme date pour de fréquentes incursions.

Les estimations mettent en garde contre la possibilité de tentatives répétées d’introduire des symboles ou des offrandes dans les cours des mosquées, comme cela s’est produit à plusieurs reprises, avec la probabilité que le jeudi précédant la fête soit le théâtre de mouvements préliminaires en vue d’éventuelles incursions.

Mardi, les autorités d’occupation ont remis aux deux religieux cheikh Raed Salah et cheikh Kamal Khatib des ordres leur interdisant l’accès à la mosquée d’al-Aqsa pendant une semaine, avec la possibilité de les prolonger de 6 mois.

Depuis 1967, les autorités d’occupation israéliennes détiennent les clés de la porte des Maghrébins, située dans le mur ouest de la mosquée Al-Aqsa, à partir duquel se produisent les incursions.

Ces pratiques sont contraires au statu quo historique internationalement reconnu à la mosquée Al-Aqsa, qui est administrée par le Waqf islamique, affilié au ministère jordanien des Awqaf.

A partir de 2003, les autorités d’occupation ont unilatéralement autorisé les colons à mener des incursions en groupes, dans l’esplanade des mosquées. Leur nombre n’a cessé d’augmenter depuis, jusqu’à atteindre 73 721 intrus en 2025, soit une augmentation de 26,8 % par rapport à 2024, année où 58 149 colons ont pris d’assaut la mosquée.

Source : Divers