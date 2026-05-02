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    Bande de Gaza : 7 martyrs et 26 blessés dans les attaques israéliennes au cours des dernières 48 heures. (Ministère de la Santé)

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      USA : Le département d’État approuve des contrats d’armement d’une valeur de plusieurs milliards de dollars avec Israël, le Qatar, le Koweït et les Émirats arabes unis.

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