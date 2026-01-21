L’envoyé américain Barrack : Le rôle initial des FDS en Syrie est terminé

L’envoyé américain Tom Barrack a déclaré mardi que « le gouvernement syrien est désormais pleinement capable d’assumer les responsabilités en matière de sécurité, notamment le contrôle des centres de détention et des camps de Daech ».

Dans une publication sur la plateforme de médias sociaux X, M. Barrack a affirmé que « la situation en Syrie a fondamentalement changé ces derniers temps ».

M. Barrack a indiqué que « le rôle initial des Forces démocratiques syriennes (FDS) en tant que force anti-Daech a largement pris fin , avec l’émergence d’un gouvernement central à Damas capable d’assumer des missions de sécurité, y compris la gestion des prisons et des camps ».

Transition sécuritaire et intégration politique

L’envoyé américain a précisé que « son pays ne souhaite pas une présence militaire à long terme en Syrie, mais se concentre plutôt sur la défaite des derniers bastions de Daech et sur le soutien à la voie de la réconciliation et de l’unité nationale ».

Il a ajouté que « les États-Unis ont facilité l’accord d’intégration signé le 18 janvier entre Damas et les FDS, qui prévoit l’intégration des combattants au sein des forces du ministère syrien de la Défense et le transfert des infrastructures clés, notamment les centres de détention de l’organisation ».

Barrak a affirmé que la « plus grande chance des Kurdes résidait dans leur intégration au sein du nouvel État syrien, sous la présidence d’Ahmad al-Charaa, leur garantissant la pleine citoyenneté, la participation politique et la reconnaissance de leur identité culturelle et linguistique, plutôt que de continuer à exister séparément, ce qui pourrait ouvrir la voie à l’instabilité ou au retour des organisations extrémistes ».