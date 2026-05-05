L’entité sioniste dans une course contre la montre face à l’impasse des drones de la Résistance

Les drones de la Résistance islamique au Liban demeurent la hantise majeure de l’ennemi, d’autant plus après l’échec du système censé les intercepter.

Les médias israéliens ont reflété aujourd’hui l’impact déterminant de ces appareils dans la bataille au Sud-Liban en faveur de la Résistance, infligeant de lourdes pertes à l’occupant.

Dans ce contexte, la radio de l’armée de l’ennemi israélien a rapporté que « près de 70 drones piégés ont été lancés vers les forces israéliennes depuis le cessez-le-feu, dont 11 ont tué ou blessé des soldats. Deux d’entre eux ont pénétré à l’intérieur des « territoires israéliens » et ont frappé des soldats sur notre sol ».

La radio a ajouté que « le Hezbollah a lancé, durant le cessez-le-feu, des dizaines de missiles vers les forces de l’armée israélienne au Sud-Liban, dont certains ont également pénétré à l’intérieur des « territoires israéliens » ».

De son côté, le journal israélien Yedioth Ahronoth rapporte : « Dans le cadre de la course pour trouver une solution aux drones du Hezbollah, le ministère de la Guerre israélien a lancé un appel d’offres auprès des entreprises. Le ministère a reçu 70 propositions, actuellement en cours d’évaluation. Habituellement, ce processus prend des mois entre l’appel d’offres et la sélection ; mais cette fois, selon un haut responsable, les procédures ont été accélérées en raison de l’urgence et de la compétition avec le Hezbollah ».

Enfin, la « Chaîne 15 » a annoncé que « le Hezbollah a lancé lundi soir un missile antichar vers la zone où opèrent nos forces au Sud-Liban ».