mercredi, 06/05/2026   
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    Entretien téléphonique entre les ministres des Affaires étrangères d’Iran et d’Arabie saoudite

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      La Résistance Islamique a visé des équipements techniques récemment installés dans la localité d’Al-Bayyadah, au moyen de bombes larguées par un drone, atteignant avec succès leur cible

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      Marine du CGRI: Avec la fin des menaces des agresseurs et à la lumière des nouvelles mesures, un passage sûr et durable par le détroit sera désormais possible

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      Marine du CGRI: Nous saluons la coopération des capitaines et des armateurs des navires présents dans le golfe Persique et la mer d’Oman pour leur passage par le détroit d’Ormuz conformément aux réglementations iraniennes

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