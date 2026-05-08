L’Arabie saoudite restreint les activités militaires américaines sur son sol (Média israélien)

Une source du Golfe a révélé à la chaîne israélienne i24NEWS que l’Arabie saoudite a imposé des restrictions sur certains aspects des activités américaines liées aux opérations militaires dans la région, face aux craintes croissantes d’être exposée à de « potentielles attaques iraniennes » sans garantie de riposte ou de protection américaine directe.

Selon cette source, Riyad ne s’oppose pas à une coopération avec Washington, mais est devenu plus prudent après des « expériences passées » où il a constaté la réponse américaine limitée aux « attaques » qui ont ciblé des installations en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

La source a indiqué que les dirigeants saoudiens craignent que toute escalade américaine contre l’Iran ne conduise à « cibler les États du Golfe », alors qu’il n’existe aucune garantie suffisante pour qu’une intervention militaire américaine puisse « protéger les alliés de Washington dans la région ».

Il a ajouté que Riyad exige une coordination préalable de Washington pour « toute initiative militaire », ainsi que des garanties de défense claires et l’évitement de décisions unilatérales qui pourraient exposer l’Arabie saoudite à des « représailles iraniennes directes ».

La source a indiqué que l’Arabie saoudite estime que l’Iran ne s’effondrera pas à la suite d’une confrontation régionale, ce qui incite Riyad à éviter une confrontation ouverte ou un « règlement de comptes à long terme » avec Téhéran.

Ces développements surviennent dans un contexte de tensions régionales croissantes et d’inquiétudes des pays du Golfe quant aux répercussions d’une éventuelle escalade militaire.

En réponse à l’agression américano-israélienne contre son territoire, Téhéran a ciblé toutes les bases militaires américaines de la région et l’entité occupante, par des vagues de bombardements dans le cadre de l’opération « Promesse Tenue 4 » menée par les Gardiens de la révolution.

Les médias américains ont diffusé des rapports bases sur des images satellitaires qui montrent que les dégâts infligés à plus de 16 bases américaines dans la région sont bien plus importants que les estimations officielles.

Source : Médias