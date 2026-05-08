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L’armée ennemie reconnaît que trois de ses soldats ont été blessés, dont l’un grièvement, suite à deux frappes de drones du Hezbollah près de la frontière avec le Liban.
08-05-2026 13:36 PM
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