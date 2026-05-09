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    Persécutions à Bahreïn : Les autorités arrêtent près de 30 érudits religieux chiites lors d’une vaste opération.

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      Sud-Liban : les attaques israéliennes ce samedi ont visé les localites de  Zrarieh, Teir Debba, Barich, Maaroub, Kfar Remman, Meyfadoun, Arnoun, Chahabiyah, Nabatiyeh al-Fawqa, Kfar, Haris, Majdal Selem, Hadatha et Mansouri.

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      La Chine enregistre un commerce dynamique en avril malgré la guerre au M-O : hausse de 14,1% des exportations et de 25,3% des importations.

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