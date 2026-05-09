Sud-Liban : les attaques israéliennes ce samedi ont visé les localites de Zrarieh, Teir Debba, Barich, Maaroub, Kfar Remman, Meyfadoun, Arnoun, Chahabiyah, Nabatiyeh al-Fawqa, Kfar, Haris, Majdal Selem, Hadatha et Mansouri.