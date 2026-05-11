Un soldat israélien tué et 8 autres blessés en 24 heures. Les drones du Hezbollah, un cauchemar israélien, selon les médias israéliens

Les médias israéliens ont fait état de la mort d’un soldat israélien dans l’explosion d’un drone piégé lancé par le Hezbollah à l’intérieur d’une base militaire au nord de la Palestine occupée, tandis que le ministère israélien de la Santé a reconnu que 8 autres ont été blessés, dimanche, par les tirs du Hezbollah.
Dans ce contexte, les médias israéliens ont évoqué une montée de l’inquiétude au sein d’« Israël » face aux lancements de drones.
La chaîne israélienne « i24 » a fait référence à ce qu’elle a qualifié de « cauchemar israélien » résultant des drones lancés par le Hezbollah, confirmant un état de confusion et d’anxiété dans les milieux israéliens à la suite de ces opérations.
La chaîne israélienne avait précédemment mentionné que l’initiative reste entre les mains du Hezbollah, grâce à ces drones qui constituent un défi majeur pour l’armée israélienne.
Et d’ajouter: Le Hezbollah utilise — pour la première fois — ces drones de manière intensive contre les colonies du Nord et des cibles à l’intérieur d’« Israël ».
Dans ce cadre, la Chaîne 12 a rapporté que de hauts officiers de l’armée israélienne ont averti : « Nous sommes revenus au jeu des équations face au Hezbollah ».
Entre-temps, la Résistance islamique au Liban continue de mener des opérations dans le cadre de la riposte aux violations du cessez-le-feu par l’occupation israélienne et à ses agressions contre le Liban, particulièrement les villages du Sud.
La Résistance islamique a annoncé, tôt ce lundi, avoir visé à deux reprises une force israélienne positionnée à l’intérieur d’une maison à Baydar al-Faqani, dans la bourgade de Taybeh, avec deux drones d’assaut atteignant sa cible avec précision. Ce qui a nécessité l’intervention des hélicoptères des forces de l’ennemi pour évacuer les blessés.
Images de l’opération menée par la Résistance islamique les 7 et 8 mai 2026, ciblant une plateforme du Dôme de fer et son équipage appartenant à l’armée de l’ennemi israélien sur le site de Jall al-Allam, à l’aide de deux drones d’assaut :
Images de l’opération de la Résistance islamique ciblant la base de Meron, centre de surveillance et de gestion des opérations aériennes de l’armée de l’ennemi :
Images de l’opération de la Résistance islamique ciblant des rassemblements de l’armée de l’ennemi israélien dans plusieurs localités du Sud-Liban avec des obus d’artillerie et des salves de roquettes :