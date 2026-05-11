Sud-Liban : Agressions israéliennes ciblant plusieurs localités, et menaces d’évacuation contre d’autres villages

L’entité israélienne poursuit son agression contre le Liban et sa violation de l’accord de trêve, ciblant plusieurs zones du Sud-Liban par une série de raids aériens et des pilonnages d’artillerie continus.
L’aviation de guerre ennemie a mené un raid sur la localité de Kfarchouba dans le district de Nabatiyeh, et a lancé deux raids contre la localité de Toul, où elle a ciblé une équipe de la Défense civile de l’Instance Sanitaire Islamique alors qu’elle effectuait des missions de secours et d’intervention sur le terrain, suite à une frappe ennemie ayant visé un village dans le district de Nabatiyeh.
L’aviation de guerre ennemie a également bombardé la bourgade d’Abba dans le district de Nabatiyeh, tandis que des chasseurs ont ciblé la bourgade de Choukine, parallèlement à un pilonnage d’artillerie ennemi continu sur les bourgades de Yahmour al-Chqif et Arnoun.
Dans ce contexte, un drone d’attaque ennemi a largué une bombe sur la bourgade d’Al-Mansouri, alors qu’un autre raid a visé la bourgade de Sajd.
Un drone ennemi a en outre mené un raid sur la bourgade de Srbine, tandis que l’aviation de guerre ennemie a ciblé la bourgade de Al-Jemayjmeh.
Par ailleurs, l’ennemi israélien a adressé des menaces aux habitants de plusieurs bourgades et villages, exigeant leur évacuation. Il s’agit des villages : Al-Rihan dans le district de Jezzine, Jarjou’, Kfareremane, Al-Namyrieh, Arabsalim, Al-Jemayjmeh, Harouf, ainsi que Machghara et Qallaya dans la Békaa Ouest.