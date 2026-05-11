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Chaine 15 israélienne : les colons de Kiryat Shmona limitrophe avec le Liban ont reçu des appels téléphoniques de la part du Hezbollah les sommant d’évacuer la colonie.
11-05-2026 16:50 PM
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