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    Chaine 15 israélienne : les colons de Kiryat Shmona limitrophe avec le Liban ont reçu des appels téléphoniques de la part du Hezbollah les sommant d’évacuer la colonie.

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