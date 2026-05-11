L’Iran annonce l’arrêt du trafic dans les ports arabes du Golfe

Le secrétaire général du Syndicat de la navigation maritime et des services connexes en Iran, Masoud Balmah, a annoncé la fermeture de tous les ports des pays arabes situés dans le Golfe.

« Tous les ports des pays situés au sud du golfe Persique sont hors service », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Seuls 110 navires chargés de pétrole brut, de gaz et de produits pétroliers quittaient quotidiennement le golfe Persique et traversaient le détroit d’Ormuz ; mais ce nombre est désormais tombé à zéro. »

Évoquant le port émirati de Jebel Ali, plaque tournante régionale, il a déclaré : « Plus de 12 millions de conteneurs étaient importés, exportés et distribués chaque année via ce port dans la région », ajoutant : « Ce port était pratiquement un moteur et un catalyseur pour le reste des ports des autres pays. »

« Il est naturel que lorsque ce port cesse de fonctionner, les perturbations et le chômage s’étendent nécessairement aux autres ports », a-t-il souligné.

Il a rappelé que « lorsque les navires ne traversent pas le détroit d’Ormuz, l’entrée et la sortie des ports des pays de la région s’arrêtent et leurs activités commerciales sont perturbées »

Source : Médias