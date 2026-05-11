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    L’Iran annonce l’arrêt du trafic dans les ports arabes du Golfe

      Rédaction du site

      Le secrétaire général du Syndicat de la navigation maritime et des services connexes en Iran, Masoud Balmah, a annoncé la fermeture de tous les ports des pays arabes situés dans le Golfe.

       « Tous les ports des pays situés au sud du golfe Persique sont hors service », a-t-il déclaré.

      Et d’ajouter : « Seuls 110 navires chargés de pétrole brut, de gaz et de produits pétroliers quittaient quotidiennement le golfe Persique et traversaient le détroit d’Ormuz ; mais ce nombre est désormais tombé à zéro. »

      Évoquant le port émirati de Jebel Ali, plaque tournante régionale, il a déclaré : « Plus de 12 millions de conteneurs étaient importés, exportés et distribués chaque année via ce port dans la région », ajoutant : « Ce port était pratiquement un moteur et un catalyseur pour le reste des ports des autres pays. »

       « Il est naturel que lorsque ce port cesse de fonctionner, les perturbations et le chômage s’étendent nécessairement aux autres ports », a-t-il souligné.

      Il a rappelé que « lorsque les navires ne traversent pas le détroit d’Ormuz, l’entrée et la sortie des ports des pays de la région s’arrêtent et leurs activités commerciales sont perturbées »

      Source : Médias

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