Un dirigeant démocrate : L’armée américaine a besoin d’une nouvelle révolution dans sa doctrine militaire

Rahm Emanuel, figure de proue du Parti démocrate américain, a vivement critiqué l’establishment militaire américain, estimant que les États-Unis ont besoin d’une restructuration radicale de leur doctrine militaire et de leur stratégie de combat pour s’adapter à la nature de la guerre moderne.

Dans un article publié dans le Wall Street Journal, Emanuel a comparé la phase actuelle à la période d’après-guerre du Vietnam, notant que l’armée américaine a aujourd’hui besoin d’une « seconde révolution » semblable aux réformes qu’elle a subies en 1986 suite aux échecs de l’invasion américaine de la Grenade.

Il a expliqué que les guerres modernes, que ce soit en Ukraine ou en Iran, ont montré des changements radicaux sur les champs de bataille, où les drones, les cyberattaques et la guerre asymétrique sont devenus des éléments essentiels, tout aussi importants que les chars, les avions et les navires de guerre traditionnels.

Emanuel a souligné que le problème ne se résume pas à augmenter les dépenses militaires ou à « raviver l’esprit combatif », comme l’a proposé le président américain Donald Trump, mais plutôt à déterminer dans quelle mesure les États-Unis sont prêts à mener la « bataille du futur ».

Il a fait valoir que la doctrine militaire américaine, fondée sur la capacité de mener simultanément deux guerres conventionnelles, est devenue obsolète, et a plaidé pour le développement d’une stratégie capable de gérer à la fois les guerres conventionnelles et non conventionnelles.

Emmanuel a cité l’Iran en exemple de l’influence croissante des puissances non conventionnelles, soulignant que Téhéran, malgré les frappes militaires, est toujours capable de menacer la navigation mondiale dans le détroit d’Ormuz, ce qui reflète une évolution dans la conception de l’influence militaire et stratégique.

Il a également critiqué l’administration Trump pour ce qu’il a décrit comme un affaiblissement de l’establishment militaire, dû à la politisation du commandement militaire et au limogeage de plusieurs hauts responsables. Il a aussi reproché aux entreprises d’armement américaines de dépenser des milliards de dollars en rachats d’actions au lieu d’investir dans l’innovation et les technologies militaires modernes.

Emanuel a conclu en soulignant que le maintien de la supériorité militaire américaine exigeait des réformes profondes touchant le leadership, la doctrine de combat et les systèmes d’armement, ainsi que des investissements dans l’intelligence artificielle, les drones et la cyberguerre.

Source : Médias