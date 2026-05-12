Ghalibaf : Nous sommes prêts à riposter à toute agression et ils seront surpris

Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a affirmé que « les forces armées iraniennes sont prêtes à riposter à toute agression », soulignant que « les mauvaises stratégies et les mauvaises décisions mènent toujours à de mauvais résultats ».

Dans un message publié sur la plateforme X , Ghalibaf a déclaré que « le monde entier a déjà pris conscience des conséquences de ces politiques », ajoutant que « l’Iran est préparé à toutes les éventualités » concluant : « Ils seront surpris ».

Ces propos de Ghalibaf interviennent après la publication, sur le site américain Axios, d’un article indiquant que « le président Donald Trump rencontre aujourd’hui son équipe de sûreté nationale pour discuter des prochaines étapes du conflit avec l’Iran, y compris la possibilité d’une reprise des hostilités, après l’impasse des négociations avec Téhéran dimanche ».

Le site américain a présenté les options de Washington, notamment des frappes contre l’Iran, la relance de l’opération maritime Liberté et la saisie d’uranium enrichi.

Ses remarques interviennent également après que le président américain Donald Trump a rejeté la réponse iranienne envoyée dimanche.

Source : Médias