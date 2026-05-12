Dégâts considérables et crises croissantes : quel impact l’agression contre l’Iran a-t-elle sur les Américains ?

« Les répercussions de la guerre menée par l’administration du président américain Donald Trump contre l’Iran continuent de peser lourdement sur l’économie américaine, pour un coût estimé à plusieurs centaines de milliards de dollars », selon le Financial Times.

Le journal a indiqué que « la hausse des prix des carburants, l’augmentation des coûts d’emprunt et les perturbations des chaînes d’approvisionnement érodent la prospérité économique des Américains ». Les économistes prévoient que « les pertes seront bien supérieures aux chiffres officiels, une fois le coût total des opérations militaires pris en compte ».

Parallèlement, le Wall Street Journal fait état « d’une aggravation de la crise énergétique en Californie, où le prix moyen de l’essence a atteint 6,16 $ le gallon, soit le prix le plus élevé des États-Unis ».

Le journal a ajouté que « la situation dans cet État risque de se détériorer davantage après la fermeture de deux de ses plus grandes raffineries de pétrole ».

Des experts économiques ont déclaré à CNN que « les coûts élevés liés à la guerre pèsent lourdement sur les familles des pays développés, contraignant les consommateurs à réduire leur épargne pour maintenir leur niveau de vie, conséquence directe de ces dépenses considérables engendrées par le conflit iranien ».

L’AFP a cité un responsable de la sécurité affirmant que « le monde dispose de quelques semaines pour éviter une crise humanitaire suite à la fermeture du détroit d’Ormuz », ajoutant que « des dizaines de millions de personnes sont menacées de famine à cause des engrais bloqués à Ormuz ».

Source : Médias