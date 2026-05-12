La position de Pékin sur l’Iran est claire et constante, avec un accent mis sur la nécessité d’éviter l’escalade des tensions régionales

« La Chine s’oppose fermement aux sanctions unilatérales illicites dénuées de tout fondement dans le droit international ou de l’autorisation du Conseil de sécurité des Nations unies », a déclaré lundi un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, après que les Etats-Unis ont récemment imposé des sanctions à certaines entreprises chinoises, prétendument pour avoir « aidé l’Iran ».

Le porte-parole Guo Jiakun a fait ces remarques lors d’un point presse régulier, en réponse à une question à ce sujet.

« La Chine demande toujours à ses entreprises d’exercer leurs activités dans le respect des lois et règlements », a déclaré M. Guo, ajoutant que « le pays défendrait fermement les droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises ».

Selon M. Guo, en ce qui concerne la situation en Iran, « la priorité absolue est d’empêcher par tous les moyens une reprise des hostilités, plutôt que de profiter de la situation pour discréditer d’autres pays par des liens fallacieux ».

Source : Médias